生成AIで子育ての悩みをサポート！ 相談チャットボットの実証実験
豊中市
豊中市は「子育てしやすさNO.1」を掲げ、「子育てに関する悩みを気軽に相談したい」「子育てサービス情報をより簡単に取得したい」という子育て世帯のニーズに応えるため、生成AI を活用した子育て相談チャットボットの導入をめざしています。
昨年は、市内イベント会場で対面による実証実験を行いました。今回は、利用者がWeb上で24時間いつでもチャットボットを利用できるようにします。昨年の機能に加え、利用者の悩みに寄り添い、傾聴・共感しながら、利用者の主訴に基づいて窓口やサービスを案内する機能を段階的に搭載するとともに、利用状況に応じて改良します。
これまでに得られた知見を生かし、生成AIの特性や可能性を探るとともに、実装に向けた課題を検証します。
実証実験の概要
1．日時
令和7年10月8日（水）～令和8年2月28日（土）
2．実施方法
下記URLからWEB上で利用できます。
後日、アンケートにて使用感・満足度などを調査します。
https://61ze2.channel.io/workflows/780568
3．委託事業者
株式会社ZIAI（本社：東京都渋谷区神宮前６丁目２３番４号）
事業者ホームページURL：https://ziai.io
4．過去の取り組みなど関連情報
１.令和7年4月９日豊中市リリース「AIで子育ての困りごとを解決！株式会社メリルと協定を締結」
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/joho/kouhou/news_release/r7_04-09.html
２.過去の実証実験についての詳細はこども家庭庁HPを参照
（※サイトページ下部「実証事業採択団体」参照）
https://www.cfa.go.jp/councils/kodomo_seisaku_DX/