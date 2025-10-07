生成AIで子育ての悩みをサポート！　相談チャットボットの実証実験

豊中市

豊中市は「子育てしやすさNO.1」を掲げ、「子育てに関する悩みを気軽に相談したい」「子育てサービス情報をより簡単に取得したい」という子育て世帯のニーズに応えるため、生成AI を活用した子育て相談チャットボットの導入をめざしています。

昨年は、市内イベント会場で対面による実証実験を行いました。今回は、利用者がWeb上で24時間いつでもチャットボットを利用できるようにします。昨年の機能に加え、利用者の悩みに寄り添い、傾聴・共感しながら、利用者の主訴に基づいて窓口やサービスを案内する機能を段階的に搭載するとともに、利用状況に応じて改良します。

これまでに得られた知見を生かし、生成AIの特性や可能性を探るとともに、実装に向けた課題を検証します。

実証実験の概要

1．日時

令和7年10月8日（水）～令和8年2月28日（土）

2．実施方法

下記URLからWEB上で利用できます。

後日、アンケートにて使用感・満足度などを調査します。

https://61ze2.channel.io/workflows/780568

3．委託事業者

株式会社ZIAI（本社：東京都渋谷区神宮前６丁目２３番４号）

事業者ホームページURL：https://ziai.io

4．過去の取り組みなど関連情報

１.令和7年4月９日豊中市リリース「AIで子育ての困りごとを解決！株式会社メリルと協定を締結」

https://www.city.toyonaka.osaka.jp/joho/kouhou/news_release/r7_04-09.html

２.過去の実証実験についての詳細はこども家庭庁HPを参照

（※サイトページ下部「実証事業採択団体」参照）

https://www.cfa.go.jp/councils/kodomo_seisaku_DX/