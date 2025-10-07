『ファーミングシミュレーター 25』大型拡張パック「Highlands Fishing」に登場する新マップ「Kinlaig」を紹介！

株式会社セガ

株式会社セガは、全世界累計販売本数が300万本を突破したPlayStation(R)5／Xbox Series X|S／PC(Steam/Epic Games Store/Windows)／Mac用ソフト『Farming Simulator 25（ファーミングシミュレーター 25）』について、2025年11月4日（火）に配信予定の大型拡張パック「Highlands Fishing」に登場する新マップ「Kinlaig」の情報を公開いたしました。また、Kinlaigを紹介するトレーラーも公開いたしました。

ハイランド地方をテーマとした新マップKinlaigでは、広大な景観や壮大な橋、開けた海が一体となった環境が広がっています。伝統的なレンガ造りの建物や、再建可能な城跡など、本地域の文化遺産を反映した建築が特徴的なほか、漁港や蒸気機関車、最新の農業機械が登場し、伝統と進歩が共存する沿岸地域ならではの生活を体験いただけます。

また、海上での魚の養殖や岸辺での釣りをお楽しみいただける要素も新たに追加いたします。地元の販売店で購入できる釣り竿で、湖や川、海など、あらゆる水辺で気軽に釣りを楽しむことができます。さらに、魚の繁殖施設や沖合の養殖場、飼料生産、輸送用の船といった、多彩な養殖業も追加され、農業・畜産・林業に加えて水産業へと事業を広げることが可能になります。

陸と海が織りなすマップで、新たな養殖体験や釣りの魅力をご体験ください。

「Highlands Fishing Edition」には、「Highlands Fishing」に加え、『Farming Simulator 25』本編と農機やアタッチメントを収録したダウンロードコンテンツ「MacDon Pack」をセットで収録。「Highlands Fishing」と3つの追加パックが含まれる「Year 1 Season Pass」も配信中です。

Kinlaigを紹介したトレーラーも公開中です。ぜひご覧ください。

『ファーミングシミュレーター25』大型拡張パック「Highlands Fishing」マップトレーラー：

https://youtu.be/d_6GXXmGbKw(https://youtu.be/d_6GXXmGbKw)

〇『Farming Simulator 25』とは

・アジアの稲作を追加した、完璧な農業体験。

舞台は広大でのびのびとした北米、池と川に挟まれた中央ヨーロッパに加え、今作では田んぼが広がる緑豊かな東アジアエリアが登場します。2種類の米、ホウレンソウなどが加わり、栽培できる作物は全部で25種類！ 飼育できる動物は、牛、羊、豚、鶏、馬に加え、今作よりバッファローとヤギも追加されました。新しく導入された生産チェーンや建設ミッションを駆使することで、ビジネスチャンスをさらに広げることもできます。

・実在する農機150社400種以上が登場！

日本企業のIseki、Kubotaをはじめ、Case IH、CLASS、Fendt、John Deere、Massey Ferguson、New Holland、Valtraなど、世界を代表する農機メーカー150社以上から400以上の機械やアイテムが登場！ さらにリアルになった美しい風景を楽しみながら、様々な重機で農業を楽しむことができます。

・ひとりでも、みんなでも楽しめる。

オンラインでは最大6人でのプレイが可能です。栽培と収穫を繰り返しながら陣地を拡大し、個人農家として這い上がるか、あるいはフレンドと巨大な農場を築き上げるか。自身のプレイスタイルに合わせた自由度の高い農場経営をお楽しみいただけます。

■参考：GIANTS Softwareとは

GIANTS Softwareとは、2004年にスイスで設立された世界的なゲーム開発会社およびパブリッシャーとなり、代表作「ファーミングシミュレーター」シリーズで広く知られています。スイス（チューリッヒ）、ドイツ（エアランゲン）、アメリカ（シカゴ）、チェコ共和国（ブルノ）にオフィスを構え、農業との強い結びつきを保ち、コミュニティとの関わりを大切にしています。詳しくはgiants-software.com(https://giants-software.com/)をご覧ください。

【製品概要】

商品名：Farming Simulator 25（ファーミングシミュレーター 25）

対応機種：PlayStation(R)5／Xbox Series X|S／PC(Steam/Epic Games Store/Windows)／Mac

発売日：発売中（2024年11月12日（火）発売）

希望小売価格：

パッケージ版・デジタル版 5,980円（税込6,578円）

※パッケージ版の販売はPlayStation(R)5のみとなります。

ジャンル：大規模農業シミュレーション

プレイ人数：1人（オンライン時：2～6人）

メーカー：GIANTS Software

CERO：A区分（全年齢対象）

著作権表記：(C) 2025 GIANTS Software GmbH. All Rights Reserved.

公式サイト：https://farming-simulator-25.sega.jp/

※画面は開発中のものです。

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。