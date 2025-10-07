【ハンドボール】第79回国民スポーツ大会（成年女子・少年男子）　大会結果　香川県（香川銀行）が初優勝、福井県（北陸高）が2年ぶり5度目の栄冠

公益財団法人日本ハンドボール協会

滋賀県彦根市・近江八幡市で開催された「第79回国民スポーツ大会ハンドボール競技」は、10月7日（火）に大会最終日を迎え、成年女子と少年男子の決勝戦が行われました。

■成年女子

香川県（香川銀行）が広島県（イズミ広島）を破り、悲願の初優勝を果たしました。

試合は序盤から両チームの攻撃が噛み合い、前半を17-17の同点で折り返す接戦に。後半序盤は広島県が一時リードを奪うも、香川県はGKの好セーブをきっかけに流れを引き戻し、20分時点で2点リード。しかし、広島も猛攻で追いつき、終了間際まで互いに譲らぬ展開が続きました。

後半終了間際に香川県がインターセプトから貴重な得点を決め、試合は延長戦へ。延長前半、香川県は落ち着いたセットオフェンスを展開し、3点のリードを奪取。後半も得点を重ね、最後まで集中を切らさず40-37で勝利しました。

チームとしては、これが国スポ初優勝。香川銀行の悲願達成となりました。

3位決定戦では、愛知県（HC名古屋）が熊本県（選抜）を下し、3位に入賞しました。

(C)JHA

【最終順位】

優 勝：香川県（香川銀行GiraSol kagawa）

準優勝：広島県（イズミメイプルレッズ広島）

第３位：愛知県（HC名古屋）

第４位：熊本県（選抜）

【配信】

「国スポチャンネル」(https://japangamestv.japan-sports.or.jp/kyougi/handball/9701)でアーカイブ配信あり。

■少年男子

少年男子は、福井県（北陸高）が京都府（洛北高）を下し、2年ぶり通算5回目の優勝を飾りました。

前半は北陸高が高い攻撃力を発揮し、22-15とリードして折り返し。後半、京都府が粘りを見せ4点差まで詰め寄る場面もありましたが、福井県は要所で得点を重ね、攻撃のリズムを維持。終盤も落ち着いた試合運びでリードを広げ、最終スコア37-29で勝利しました。

インターハイに続く優勝で、北陸高は改めて全国高校男子の頂点に立ちました。

3位決定戦では、岡山県（選抜）が山梨県（駿台甲府高）を下して3位に入りました。

(C)JHA

【最終順位】

優 勝：福井県（北陸高等学校）

準優勝：京都府（洛北高等学校）

第３位：岡山県（選抜）

第４位：山梨県（駿台甲府高等学校）

【配信】

「国スポチャンネル」(https://japangamestv.japan-sports.or.jp/kyougi/handball/9702)でアーカイブ配信あり。

■大会ページ

詳細の大会結果はこちら(https://www.handball.or.jp/system/prog/game_event_schedule.php?sd=g&sm=g&ed=a&eid=375)を参照ください。