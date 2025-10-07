みなとみらい「The Blue Bell」より、秋限定パンケーキ登場！『蜜芋キャラメリゼとモンブランクリームのパンケーキ』

ぴあ株式会社

ALL DAY CAFE & DINING "The Blue Bell" では、秋の味覚を贅沢に重ねた『“Autumn-Brown”蜜芋キャラメリゼとモンブランクリームのパンケーキ』を10/11（土）～11/30（日）の期間限定で販売いたします。

“Autumn-Brown”蜜芋キャラメリゼとモンブランクリームのパンケーキ 価格：1,980円(税込)

■秋限定パンケーキ“Autumn-Brown”蜜芋キャラメリゼとモンブランクリームのパンケーキ

販売期間：10/11（土）～11/30（日）

価格：1,980円(税込)

蜜芋キャラメリゼ / モンブランクリーム / 塩バニラアイス / 塩キャラメルソース / 栗甘露煮 / 芋けんぴ / ほうじ茶クランブル / マロンバター / さつま芋チップ / ほうじ茶パウダー

- 秋の味覚を贅沢に楽しむ特別な一皿

ほっくり甘い蜜芋とふんわり広がるモンブランクリーム。

二つの秋の魅力が一度に味わえる、とっておきのパンケーキです。

キャラメリゼした蜜芋の香ばしさに、とろける塩バニラアイスが重なり、さらに濃厚なモンブランクリームが深みをプラス。

栗甘露煮や芋けんぴ、ほうじ茶クランブルが食感と香りのアクセントを添え、塩キャラメルソースとマロンバターが贅沢なコクを演出します。

仕上げにさつま芋チップを飾り、和と洋の甘味が調和した、秋ならではの至福のパンケーキに仕上げました。

- おすすめの楽しみ方

まずは温かい蜜芋キャラメリゼに塩バニラアイスを合わせて。

香ばしい塩キャラメルソースと濃厚なモンブランクリームを重ね、ふわしゅわなパンケーキとともに口に運べば、贅沢な秋の味わいが広がります。

■【秋限定】秋の味覚を堪能アフタヌーンティー

季節限定パンケーキを含むアフタヌーンティーも秋の装いになって登場！

女子会や記念日など、大切なひと時を彩る特別なコースです。

【秋限定】秋の味覚を堪能アフタヌーンティー

・販売期間：10/11（土）～11/30（日）

・利用可能人数：2～4名

・価格：3,500円（税込）

▼ご予約方法

お電話 ／ 食べログ ／ OZmallからご予約を承っております。

・TEL：045-211-4162

・食べログ：http://w.pia.jp/r/reservation

・OZmall：https://www.ozmall.co.jp/restaurant/8770/

※数量限定で当日でのご注文も可能です。

■ドレッシーパンケーキ

【ドレッシー】（＝華やかに着飾る）をコンセプトに、見た目の鮮やかさや華やかさと、他にはない多様な具材が重なり合う味わいを表現したThe Blue Bell特製のパンケーキ。

・ビジュアル

華やかさ、色鮮やかさを表現するためそれぞれのメニューにカラーコンセプトを設定しています。色と素材に合わせたナチュラルなパウダーを皿の周りに振りかけた華麗なスタイルが特徴です。

・生地

とろける食感を楽しめるパンケーキは一般的なリコッタパンケーキのチーズの約1.5倍の量を使用。オーダー毎にたてるメレンゲと合わせており、口当たりは軽く香り高い仕上がりです。

・テイスト

店舗コンセプトであるヘルスコンシャスを軸に、すべてのパンケーキにエディブルフラワーやナッツ、カカオニブなどのスーパーフードを使用しています。素材のナチュラルな甘さや味わいを生かし、過度な甘みは入れずに素材の味を重ねることで甘さと食感に飽きがこない仕上がりとなっています。

パンケーキには自家製のハニーコームバター*をつけることで一皿の中で一体感のある味わいを作り上げています。

*ハニーコームバター：蜂蜜と砂糖をカラメル化させ、バターに練りこんだパンケーキ専用バター

■SHOP DATA

ALL DAY CAFE & DINING “The Blue Bell”

音心地 × NYヘルスコンシャス × 都会cafe

心地よい音響の中、健康志向なフード＆ドリンクで身体がワクワクする利便性の高い都市型all day cafe。ぴあアリーナMMでのイベント時はもちろん、いつでも、だれでも利用できるみなとみらいの街に寄り添った新しい『chill spot』です。

店名：ALL DAY CAFE & DINING “The Blue Bell” 『オールデイカフェダイニング ブルーベル』

住所：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-2-2 ぴあアリーナMM館外2F

TEL：045-211-4162

営業時間：

［月～木］11:00-20:00（LO 19:00）

［金～日、祝休日・祝休前日］11:00-22:00（LO 21:00）

*平日のみランチ 11:00～15:00

席数：店内 81席 テラス席あり

*テラス席のみペット可

*天候によって、テラス席がご利用できない場合もございます。

定休日：なし

公式サイト：http://w.pia.jp/r/thebluebell/

公式SNS：

・Instagram https://www.instagram.com/cafe_thebluebell/

・X https://twitter.com/cafethebluebell

