水戸土建工業株式会社とのシルバーパートナー契約締結のご案内
株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック
このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックは水戸土建工業株式会社と、新たにオフィシャルパートナー（シルバーパートナー）契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。
シルバーパートナー契約内容
■内容
単管バリケードバナー広告
■契約期間
2025年10月より
水戸土建工業株式会社 代表取締役社長 荒川 繁美様よりファン・サポーターの皆さまへ
このたび水戸ホーリーホックとオフィシャルパートナー契約を締結させていただきました。
当社は創業以来、地域に根ざした建設会社として、暮らしや社会を支えるインフラ整備、街づくりに取り組んでまいりました。
今回の契約を機に、スポーツの力を通じて地域の活性化や交流促進に寄与し、より豊かな地域社会の実現を目指してまいります。
水戸ホーリーホックは、地域とともに歩み続けるクラブであり、その姿勢に深く共感しております。パートナーとして共に歩むことは、当社にとって大きな喜びであり、光栄でございます。
今後もクラブ・サポーターの皆様とともに成長し、地域に貢献できる企業であり続けるよう努めてまいります。引き続きご支援を賜りますようお願い申し上げます。
法人概要
■法人名
水戸土建工業株式会社
■所在地
茨城県水戸市袴塚3丁目10番41号
■代表者
代表取締役社長 荒川 繁美
■事業内容
・鉄骨、鉄筋、木造建築物の設計・施工
・営繕工事一式（増改築・各種修繕）
・外構土木工事一式 建設業
■URL
https://www.mitodoken.com/