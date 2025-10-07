水戸土建工業株式会社とのシルバーパートナー契約締結のご案内

株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック

このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックは水戸土建工業株式会社と、新たにオフィシャルパートナー（シルバーパートナー）契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。

シルバーパートナー契約内容

■内容

単管バリケードバナー広告

■契約期間

2025年10月より

水戸土建工業株式会社 代表取締役社長 荒川 繁美様よりファン・サポーターの皆さまへ

このたび水戸ホーリーホックとオフィシャルパートナー契約を締結させていただきました。

当社は創業以来、地域に根ざした建設会社として、暮らしや社会を支えるインフラ整備、街づくりに取り組んでまいりました。

今回の契約を機に、スポーツの力を通じて地域の活性化や交流促進に寄与し、より豊かな地域社会の実現を目指してまいります。

水戸ホーリーホックは、地域とともに歩み続けるクラブであり、その姿勢に深く共感しております。パートナーとして共に歩むことは、当社にとって大きな喜びであり、光栄でございます。

今後もクラブ・サポーターの皆様とともに成長し、地域に貢献できる企業であり続けるよう努めてまいります。引き続きご支援を賜りますようお願い申し上げます。

法人概要

■法人名

水戸土建工業株式会社

■所在地

茨城県水戸市袴塚3丁目10番41号

■代表者

代表取締役社長 荒川 繁美

■事業内容

・鉄骨、鉄筋、木造建築物の設計・施工

・営繕工事一式（増改築・各種修繕）

・外構土木工事一式 建設業

■URL

https://www.mitodoken.com/