【2025年10月19日開催】佐賀・吉野ケ里町 松隈さとやま祭り
開催日：2025年10月19日（日）松隈地区は、日本のお茶の源流を築いた栄西禅師が茶の種を蒔いた、日本茶発祥の地。
800年以上受け継がれる「栄西茶」とともに、再生した美しい竹林でお茶を頂く贅沢なひとときをお楽しみいただけます。
会場では、竹を使った遊び体験や、地元のジビエ料理「いのしし汁」、佐賀の地酒飲み比べ、旬の野菜を中心としたマルシェも開催。
また、竹林で奏でる吉野ヶ里バンブーオーケストラの生演奏もお楽しみいただけます。
地域の息吹を五感で味わう秋の祭典です。
特に修学院で行われる「栄西禅師顕彰茶会・献茶式」は、歴史と文化を深く感じられる特別な時間。
今年は佐賀が誇る偉人「売茶翁」の生誕350年。
献茶式は、高遊外売茶流煎茶、宗家、柴山高縁先生が執り行います。
※お茶席のみ予約制につき、事前申込をお忘れなく。
自然に包まれ、伝統に触れ、心と体を整える秋の一日を過ごしませんか？
詳細・申込はこちらから：https://s-matsukuma.com/
📩 お申し込み・お問い合わせ：info@s-matsukuma.com
