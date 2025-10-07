ピッコマ、10月8日（水）から毎週水曜日に、オトナの恋愛作品を24時間全話無料公開。

株式会社カカオピッコマ

株式会社カカオピッコマ（本社：東京都港区、代表取締役社長：金在龍）が運営する電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」は、2025年10月8日（水）より、毎週水曜日に24時間限定でオトナの恋愛作品を全話無料公開致します。毎週水曜日に、心ときめくオトナの恋愛作品をピッコマで思う存分お楽しみください。

※各作品ごとに公開日は異なります｡

初回の全話無料公開作品はドラマ化もされた「子宮恋愛」！

女性の本能的な感情や、それと向き合う現実のギャップがリアルに描かれ、2025年ドラマ化もされた「子宮恋愛」を10月8日（水）に24時間無料で全話公開致します。これから毎週水曜日に公開される作品もお楽しみに！

(C)︎ 佐々江典子/ぶんか社子宮恋愛

作品ページ：https://piccoma.com/web/product/63540?etype=episode

出版社：ぶんか社

作家名：佐々江典子

▼ピッコマあらすじ

苫田まき31歳、既婚子ナシ。結婚して7年になる夫・恭一にすらなかなか本心をいえない性格……。同僚の結婚式に出席すれば「子供はまだ？」と問われ、愛想笑いしかできない。同僚の山手旭が助け舟を出してくれたはいいが、「イヤならイヤっていえば？ 見ていてイライラする」といわれてしまう。「セックスレスなんだから、子供ができるはずない」とまきは誰にもいえないでいて……!? 「毎月血を流しながら、人生は予定どおりにはいかないことを思い知る」ホルモンバランスも理想の夫婦像も崩れた女の婚外恋愛――。

＜今後の公開予定作品＞

(C)︎ 坂井恵理/双葉社シジュウカラ

作品ページ： https://piccoma.com/web/product/9685?etype=episode

出版社：双葉社

作家名：坂井恵理

▼ピッコマあらすじ

家族で夫の実家に引っ越してきた綿貫忍(39)。売れない漫画家でもある忍は、これを機に筆を折る決意を固めていたのだが、過去の作品が電子書籍でヒットしたことを受け、新作を描くことに。そこでアシスタントを募集したところ、応募してきたのは橘千秋という、22歳の美しい青年で…。実力派の作者が描く、40歳からの夢と仕事、そして愛と恋の物語。

(C)︎ こやまゆかり・草壁エリザ/マンガボックスホリデイラブ ～夫婦間恋愛～

作品ページ： https://piccoma.com/web/product/939?etype=episode

出版社：マンガボックス

作家名：こやまゆかり・草壁エリザ

▼ピッコマあらすじ

自宅でネイルサロンを開いている、30歳の主婦・杏寿。優しい夫と子供にも恵まれ、幸せな毎日を送っていた。そんなある日、見知らぬ男からかかってきた一本の電話が、その全てを壊し始める……!!

ピッコマについて

話題の人気マンガやノベル、オリジナル作品を、毎日待つだけで1作品につき1話を無料で読むことができる電子マンガ・ノベルサービスです。アプリ版「ピッコマ」は2016年4月20日のサービスリリース以来、累計5,000万ダウンロードを突破しております。※累計ダウンロード数は 2025年3月時点の iOS/Android の合算です。



●「ピッコマ」サービス概要

サービス名:ピッコマ

プラットホーム:iOS / Android / Web

利用料金:無料(一部サービス内課金あり)

アプリダウンロード:http://piccoma.com/web/redir/853

公式サイト:https://piccoma.com/web

公式 X（旧Twitter）:https://twitter.com/piccoma_jp

運営:株式会社カカオピッコマ