【Cheer】大学・専門学校向けTikTok運用で集客4割増！導入事例を公開

株式会社Cheer（本社:東京都新宿区、代表取締役:平塚ひかる）は、大学・専門学校に特化したTikTok運用支援サービスの導入事例を公開しました。オープンキャンパス参加者の最大4割がTikTok経由で集客されるなど、短期間で成果を実現。学校法人の新たな集客手法として注目されています。

TikTokが今、教育機関で重要な理由

Z世代の情報収集源として、TikTokの存在感は急速に拡大しています。特に高校生にとって「学校選び」はInstagramやYouTubeに加え、TikTokで雰囲気を感じ取ることが一般的になっています。

TikTokの活用が教育機関に効果的な理由は以下の通りです。

ターゲット層への高いリーチ力

高校生を中心とした若年層（Z世代）に強力にリーチ。アルゴリズムによる「おすすめ」表示により、立ち上げ直後でも数百万規模に認知拡大が可能です。

リアルな魅力の伝達

在校生Vlogや授業風景など、短尺動画ならではの臨場感ある表現で「入学後の生活」を疑似体験できます。学校への親近感が高まり、資料請求やオープンキャンパス参加につながります。

費用対効果の高さ

紙媒体や従来広告に比べ、低コストで高パフォーマンスな集客が実現可能。現代の学生募集において必須の取り組みです。

「大学・専門学校に特化したTikTok運用プラン」の特長

学校の強みを分析し、アルゴリズムに最適化された「バズる動画」を制作。在校生の自然な姿や学科の特色を活かし、高校生の心をつかみます。

教育機関に特化したノウハウ提供

アカウント設計から動画企画・撮影・編集までTikTokのプロが一気通貫でサポート。オープンキャンパス集客や資料請求を増やす「勝ちパターン」を確立します。

データ分析と高速PDCA

再生数・保存率・遷移率を常に分析。目標に合わせた改善をスピーディーに実行し、学生募集効果を最大化します。

業界トップクラスのコストパフォーマンス

800名以上のクリエイターネットワークを活用し、高品質な動画を安価に提供。効率的な運用体制により高い更新率を維持しています。

TikTok運用料金プランのご紹介

企画から台本制作・撮影まで一気通貫でご支援させていただきます。集客でお困りの方々には是非ご利用いただけますと幸いです。

運用事例のご紹介

１.アップルスポーツカレッジ様

TikTok経由での入学者が大幅に増加！新規認知と集客を大幅に拡大。

3ヶ月の運用で、バスケ学科のオープンキャンパス参加者のうち、4割がTikTok経由での学校認知となり、圧倒的な新規リーチに成功。TikTokの高い拡散力により、沖縄をはじめとする遠方からも問い合わせが多数寄せられる状況に変化。

２.国際音楽・ダンス・エンタテイメント専門学校様

初めての学科紹介企画が大好評。

短期間でオープンキャンパス集客に貢献、新たな地域へのリーチに成功。

動画投稿開始からわずか2ヶ月で、TikTok経由のオープンキャンパス参加者が2名に増加。それまでアプローチが難しかった県外の学生からの認知獲得にも成功。

３.JAPANサッカーカレッジ様

1万再生以上の動画を多数生み出し、圧倒的なリーチを実現

コメントやDMでも入学希望のコメントを多数獲得

単なる「いいね」や「フォロワー数」に留まらず、多くの学生の目に触れることで、オープンキャンパスの集客や資料請求といった、具体的な成果へと繋げています。

