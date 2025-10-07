Simplee × 名古屋マリオットアソシアホテル業務提携。宿泊者向けベビーシッターサービス導入

株式会社Simplee

株式会社Simplee（以下「シンプリー」）は、JR東海ホテルズが運営する名古屋マリオットアソシアホテルと業務提携し、宿泊者向け「ベビーシッターサービス」の提供を2025年7月より開始しました。本取り組みは、国内外からの宿泊客が安心してホテル滞在を楽しめる選択肢を提供します。

提携の背景 ―「お子さま連れの旅を、もっと安心に」

名古屋マリオットアソシアホテルでは、これまでコンシェルジュが個別にシッター手配を行っていました。しかし、予約に時間を要することやご希望に十分沿えないケースもあり、よりスムーズな仕組みづくりが課題となっていました。

シンプリーは「お子さま連れでのご旅行を、もっと安心して楽しんでいただきたい」という想いを共有し、ホテル側と協議を重ねてまいりました。その結果、宿泊者がホテル公式サイトから直接予約できる新しい仕組みを共同で導入しました。

名古屋マリオットアソシアホテル 総支配人 杉本篤史

ただベビーシッターを派遣するだけではなく、日本文化体験や観光地への同行など、滞在価値そのものを高めてくれるサービスだと感じました。育児を理由に諦めることをなくしたいというシンプリーの理念に共感し、導入を決めました。

サービス概要 ― ホテル滞在に寄り添うチャイルドケア

本サービスは、ホテル公式サイト（日本語・英語・中国語対応）から宿泊者が直接予約でき、シンプリーとお客様が直接やり取りする形で利用可能です。

サービスの特徴

- 客室内での時間制チャイルドケア- 観光地への同行サービス（名古屋城や科学館など地域ならではのサービスを展開予定）- 日本文化体験プログラム（茶道や折り紙など、訪日観光客向け体験）- 多言語対応シッター（日本語・英語・中国語対応）

シンプリー代表取締役 諏訪実奈未

子育て世代が“旅を我慢する”必要をなくしたい。その想いでサービスを提供しています。ホテルに滞在しながら安心してお子さまを預け、自由な時間を楽しむ。これこそが新しい旅のスタンダードになると考えています。

取り組みの意義 ― 宿泊業界の新たなスタンダードを築く

海外では、夫婦が食事やイベントに出かける際にシッターサービスを利用することが一般的です。しかし、日本を訪れる旅行者にとっては、旅先で安心して利用できるシッターを確保できないことが多く、滞在満足度を下げてしまう課題がありました。

今回、シンプリーは名古屋マリオットアソシアホテルと協力し、客室にシッターを呼べる新しい仕組みを実現しました。親御様は「やりたいことを我慢しない」旅を楽しめるようになり、空いた時間でホテル内のレストランやスパを利用するなど、より豊かな滞在体験が広がります。

業界全体への広がり

シッターサービスを専門事業者が担うことで、ホテルは本来のサービスに注力でき、結果的にお客様全体の満足度向上につながります。

今後さらにインバウンド需要が拡大する中で、東京・京都などの主要都市にとどまらず、地方都市や観光地にも展開可能な仕組みです。マンツーマンケアや多言語対応の観点からも、宿泊業界における新たなスタンダードとなることが期待されます。

将来の展望 ― インバウンド時代に広がるチャイルドケア

ジェイアール東海ホテルズ 企画部経営企画グループ 沖村グループリーダー

当社では、今後も名古屋マリオットアソシアホテルをはじめ、インバウンド需要が見込まれる他エリアのホテルにおいても、チャイルドケアをインフラとして整備していきたいと考えております。シンプリーとの協力により、国内外すべてのお客様により良い滞在体験を提供してまいります。

シンプリー代表取締役 諏訪実奈未

インバウンド需要の拡大や新規ホテルの開業が続く中で、シッティングサービスの必要性はますます高まっています。お子さま連れでも安心して滞在を楽しんでいただける環境をつくることは、観光立国を目指す日本にとっても大きな意義を持ちます。私たちは、文化体験や多言語対応を含めたチャイルドケアサービスを通じて、ホテル滞在の新しいスタンダードを築き、育児中のご家族に「我慢しなくていい旅の形」を届けていきたいと考えています。

企業情報

株式会社ジェイアール東海ホテルズ

所在地：愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4

事業内容：ホテル事業

URL：https://www.associa.com/

株式会社Simplee

所在地：東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー15階

代表者： 諏訪実奈未

設立：2022年

事業内容：オンデマンド託児サービスの開発・提供

URL：https://simplee.jp