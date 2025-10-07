「うなぎのうな泰 守山志段味店」 が10月10日（金）にオープン！
株式会社ミズノ・インターナショナル うなぎのうな泰グループ（本社：名古屋市中区 代表取締役社長：水野 泰三 以下「うな泰」）は、本格的な、うな丼・ひつまぶしをリーズナブルに食べられると話題のうな泰の系列店
うなぎのうな泰守山志段味店を、２０２５年１０月１０日(金)にオープンします。
うな丼５９０円～ リーズナブルな価格で提供するお店です。 手軽で本格的な、うな丼、うな重、ひつまぶし専門店で、高級でめったに食べられないイメージのうなぎをもっと身近に食べてもらいたい、「おいしいうなぎをもっと身近に」という思いから安さとおいしさに、こだわった料理をご提供いたします。 清潔で明るい店内はランチ、ディナー、女性お一人でも入りやすくなっております。 ぜひ一度お越しくださいませ！テイクアウトできます。
「うなぎのうな泰」の特徴
■厳選素材と美味しさへのこだわり
外は香ばしく、中はふんわりと肉厚のうなぎのかば焼きに、秘伝のタレが食欲をそそる「うな丼」「ひつまぶし」を驚きの低価格で提供！
自慢の「ひつまぶし（２枚）」は税込９９０円、「うな丼（２枚）」は税込９５０円と、従来の鰻専門店の半値以下という安さと美味しさを実現しています。
お客様に安心してお召しあがりいただくために、厳しい品質管理基準を通過した安全な鰻のみをご提供しております。
■美味しいのにリーズナブル
価格は従来の鰻専門店の半額以下、1,000円以下でも満足できる味を実現しました。
美味しい鰻を一人でも多くの方に召し上がっていただけるよう目指しています。
■姉妹店 「うなぎのうな新 浅間町店」 は、お客様に感謝の気持ちを込めて『1周年感謝祭』を開催
姉妹店「うな新 浅間町店」は、2025年10月10日（金）～13日（月）の期間限定で、オープン1周年を記念した『１周年感謝祭』を開催いたします。
2024年10月のオープン以来、多くのお客様にご愛顧いただき、このたび1周年を迎えることができました。日頃の感謝の気持ちを込めて、期間中はご来店の皆様にお楽しみいただける特典をご用意いたします。
特典：店内での食事（うな丼・うな重・ひつまぶし等）をご注文のお客様へ『お吸物サービス』
スタッフ一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
■フランチャイズ本部や加盟店への支援
高級なうなぎを手軽にリーズナブルで提供可能な、全国フランチャイズ加盟店も大募集！
株式会社ミズノ・インターナショナルは「おいしいうなぎをもっと身近に」をコンセプトにした鰻専門店のフランチャイズのお手伝いをさせて頂きます。
飲食業の経験がない方々にも、年齢も問わず、誰でも、うなぎ専門店のフランチャイズが可能となります。
フランチャイズオーナーが儲かる仕組みをお教えいたします。
フランチャイズに興味のある方は、詳細は電話にてお問合せ願います。
うな泰 フランチャイズ加盟店募集
お問合せ：052-951-5151
＜うなぎのうな泰 守山志段味店 店舗概要＞
店 舗 名：うなぎのうな泰 守山志段味店
住 所：〒463-0018 愛知県名古屋市守山区桜坂一丁目301番地
営 業 ：11:00 ～ 21:00
T E L ： 052- 768-6300
ア ク セ ス：竜泉寺街道（県道15号）沿い南側 アルペンモール志段味内
＜うなぎのうな新 浅間町店 店舗概要＞
店 舗 名：うなぎのうな泰 浅間町店
住 所：〒451-0043 愛知県名古屋市西区新道１丁目１－４
営 業 ：11:00 ～ 14:00 、 17:00 ～ 20:00
T E L ： 080-8860-4162
ア ク セ ス：地下鉄浅間町駅 ３番出口 徒歩1分
＜会社概要＞
会社名 株式会社ミズノ・インターナショナル
代表 水野 泰三
設立 昭和５３年２月２５日
事業内容 飲食店業、フランチャイズ本部支援など