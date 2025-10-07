“le salon de marie claire ～五感で味わう 旅するスペイン～” 開催決定！

スペイン政府観光局

スペイン大使館観光部（スペイン政府観光局）と marie claire は、特別イベント 「le salon de marie claire ～五感で味わう 旅するスペイン～」 を、2025年10月30日（木）に東京・竹芝のラグジュアリーホテル MESM東京 オートグラフコレクション にて開催いたします。100名様を無料でご招待し、スペインの美食と旅の魅力を存分にお伝えします。

当日は、俳優・プロデューサーとしてご活躍の MEGUMIさん をゲストに迎え、バスク美食倶楽部代表 山口純子氏 とともにスペインの美食と旅にまつわるトークショーを実施します。MEGUMIさんはバルセロナなどスペインを何度も訪れており、その魅力に惹かれているとのこと。本イベントでは、ここでしか聞けない旅の逸話や美食の舞台裏に迫ります。

会場となる MESM東京は、東京・竹芝に位置するラグジュアリーホテル。トークショーの前には軽食をご用意する予定です。

イベント概要

日時： 2025年10月30日（木） 開場 18:30 ／ 開演 19:00

場所： MESM東京 オートグラフコレクション（東京都港区海岸1-10-30）

主催： スペイン大使館観光部（スペイン政府観光局）

共催： marie claire

定員： 100名（無料招待）

応募期間： 2025年9月26日（金）～ 10月15日（水）23:59

応募方法： 専用応募フォーム（https://yab-lp.yomiuri.co.jp/marieclairespain2025/）より必要事項を記入してお申込みください（応募多数の場合は抽選とし、当選者にはメールでご案内いたします）

イベントに関する詳細： https://marieclairejapon.com/lifestyle/252648/

問い合わせ： 「le salon de marie claire」事務局 03-5577-3047（土日祝除く10:00～18:00） jimukyoku@cpfine.biz

MESM東京