沖縄から世界へ。“万国津梁”を掲げる起業家ネットワークEO Okinawaチャプター、10月・11月に連続オープンイベント開催

世界60カ国以上で活動する起業家ネットワーク「Entrepreneurs’ Organization（EO）」のOkinawaチャプターは、2025年10月と11月に連続でオープンイベントを開催します。

10月は、平良 司 氏（株式会社サンミュージック 社長／平良製麺所 代表）、安里 繁信 氏（シンバホールディングス 会長）、大森 智子 氏（EO New York 所属／KATSU ZEN USA）をお招きし、沖縄とニューヨーク、二つの視点から「地域発グローバル経営」を語る経営者対談を開催します。11月は、情熱大陸に異例の3度出演し「医療の届かないところに医療を届ける」というミッションを胸に活動を続ける、ジャパンハート創設者・小児外科医の吉岡 秀人 氏をお招きします。



本来はEOメンバーのみが参加できる例会・講演会ですが、今回は特別にオープンイベントとして開催し、現在起業されている方、または今後起業をお考えの方ならどなたでもご参加いただけます。

EOのミッションは、起業家のポテンシャルを最大限に発揮し、社会を少しだけ前進させること。今回の講演には、その本質が凝縮されています。

EO Okinawaチャプター 10月オープンイベント

■ EO Okinawaチャプター 11月オープンイベント

情熱大陸に異例の3度出演し、「医療の届かないところに医療を届ける」活動を続けるジャパンハート創設者・小児外科医 吉岡秀人氏を招き、特別講演を開催します。

単身でミャンマーに渡り、貯金を切り崩しながら無償医療を提供してきた吉岡氏は、カンボジアでガンの生存率を10％から50％へと引き上げるなど、医療の現場から社会を変えてきた人物です。講演では、医師を志したきっかけやジャパンハート設立の経緯、数々の患者との物語を通じて、 「我々は寿命のリミットの中で、何を命に変えるのか」という深い問いを投げかけます。



EOのミッションである「起業家の可能性を最大限に発揮し、社会を前進させる」理念を体感できる一夜です。 日常の事業運営から一歩離れ、“命の現場”に触れる特別な時間をお届けします。



講師：吉岡 秀人 氏（ジャパンハート創設者／小児外科医）

■ EO Okinawaチャプターとは

EO（Entrepreneurs’ Organization）は、世界60カ国以上・18,000人を超える起業家が所属する国際ネットワークです。EO Okinawaチャプターはその一員として、「万国津梁（ばんこくしんりょう）」の理念を掲げ、地域から世界へ挑戦する起業家の学びと成長を支援しています。

定例フォーラム・学習イベント・グローバル交流を通じて、「孤独な経営者がつながり、共に学び、挑戦し続ける」文化を育んでいます。



「EO Okinawaチャプターは“学び”と“挑戦”を軸に、地域の起業家が世界とつながる架け橋を目指しています。10月は沖縄とニューヨークの経営者が語る“地域発グローバル経営”、11月は“命の現場”から人間の本質を問う特別講演。経営者としての視座を高め、行動を変える契機になるはずです。

■ 参加方法

対象：起業家・経営者・次世代リーダー・EO入会を検討される方

申込：EO Okinawa公式サイトより（https://eookinawa.org/events/）

定員：先着制

■ EO Okinawaチャプター 概要

組織名：Entrepreneurs’ Organization Okinawa Chapter（EO Okinawaチャプター）

設立：2020年

活動内容：経営者学習会、フォーラム、海外交流プログラム、地域貢献活動

理念：万国津梁 ― 沖縄から世界をつなぐ起業家ネットワーク

公式サイトhttps://eookinawa.org/