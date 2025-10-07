初開催「全国パチスロ検定 2025」閉幕

株式会社ENTER

2025年7月9日（水）から9月9日（火）までの期間、パチスロ検定実行委員会（主催：株式会社ENTER）による初の公式オンライン検定「全国パチスロ検定 2025」が開催され、大盛況のうちに閉幕しました。本検定には全国から3,460名が参加し、パチスロに関する知識を競い合いました。ここでは、その検定結果と好評の理由、今後の展望についてお知らせいたします。

検定結果サマリー：3,460名が挑んだ“知識の祭典”

全国のパチスロファンが知識を競った本検定では、総受検者数3,460名のうち、1,184名が合格しました。全体合格率は34.22％となり、ファンの知識レベルの高さがうかがえる結果となりました。

・総受検者数：3,460名

・総合格者数：1,184名

・全体合格率：34.22％

また、級別の成績は以下の通りです。



・3級：合格率49.15％

・2級：合格率6.29％

・1級：合格率6.11％

特に2級・1級は合格率6％台と超難関となり、真のパチスロマニアを選抜する試験となりました。

好評の理由：ファンを惹きつけた多彩な設問と絶妙な難易度設計

今回の検定が多くのファンに支持された背景には、以下の3つの要因があります。

1. 幅広いジャンルの出題構成

「歴史・レトロ」「リスニング」「映像・画像」「知識・用語」「雑学・バラエティ」など、多彩なカテゴリから出題。マシンの音演出や機種に関する知識を問う問題もあり、パチスロの奥深さを体感できる内容でした。

2. 初心者からマニアまで楽しめる段階的難易度

3級から1級まで段階的に難易度を設定することで、初めて挑戦する方からベテランまで幅広く楽しめる設計にしました。自分のレベルに合わせて挑戦できる点が、受検者満足度の向上につながりました。

3. 合格者限定グッズの魅力

合格者のみが購入できる等級別ピンバッジや、公式キャラクター「すろけんちゃん」をデザインしたオリジナルタンブラーなど、記念アイテムを展開。

デジタル特典も含め、参加者のモチベーションを高める仕掛けが好評を博しました。

今後の展望：ファンの知的好奇心を刺激する進化を

本検定の成果と参加者からのフィードバックをもとに、今後もさらなる発展を目指します。

次回はアンケート結果を反映し、設問構成や難易度の調整を予定しています。

また、合格の喜びをより多くの人と共有できるよう、デジタルバッジやSNSシェア機能など、合格証機能の拡充も進めてまいります。

「全国パチスロ検定」は、パチスロファンの知的好奇心を満たし、業界の発展に寄与する新たなエンターテインメントとして進化を続けていきます。

「全国パチスロ検定 2025」開催概要

名称：全国パチスロ検定 2025

公式サイト：https://pachislot.kentei-service.jp/

開催期間：2025年7月9日（水）～9月9日（火）

形式：公式オンライン検定（WEBクイズ方式）

主催：株式会社ENTER（パチスロ検定実行委員会）

※お問い合わせ：https://entertokyo.com/index.php/contact/