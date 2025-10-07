【シズカウィル】 Amazon プライム 感謝祭（10月4日［土］～10月10日［金］）で人気の iPhone 対応商品がお得に手に入るチャンス！

【シズカウィル】「 SONY Xperia 10 VII（ ソニー エクスペリア テンマークセブン ）」対応 クリアガラスフィルム 発売！

山口コーポレーション株式会社（本社：山口県美祢市、代表取締役社長：山口 貴嗣）のブランド「shizukawill（シズカウィル）」は、「 SONY Xperia 10 VII（ ソニー エクスペリア テンマークセブン）」対応 クリア ガラスフィルム を販売いたしました。

クリア ガラスフィルム

■製品仕様

硝子素材： 日本製 AGC旭硝子

密着剤： 日本 Nippa社製

ガラス表面処理：プラズマ溶射処理フッ素コーティング（滑らかな指触りとなっております。）

表面硬度 硬度9H ガラス厚み0.3mm 全面吸着保護フィルム 指紋軽減 飛散防止

※全面吸着とは フィルム 全体に密着剤が塗布さ れている仕様となります。



■商品内容

・ガラスフィルム×1

・クリーナーセット×1

・クリーニングクロス×1

★強度に絶対の自信あり

表面の 硬度9H でカッターナイフでも傷付かない。

表面硝子はAGC 日本製 旭硝子 を使用し、液晶とフィルムを貼り付ける密着面には

日本 のNippa社製の密着剤を採用しており素材に拘った一品になっています。

カッターやナイフでも傷つけられない 硬度9H があなたの液晶画面を守ります。

★滑らかで指触り抜群

硝子表面はプラズマ溶射処理によるフッ素コーティングを施しており、

滑らかな指すべりを実感して頂けます。

また、油脂類のバリヤ（はいあがり防止）・飛散防止と付着防止・防汚などの

メリットを発揮してくれます。

★破片が飛び散らない

飛散防止PET層がガラス片の飛散を防ぎ、

割れたガラスフィルムでの怪我を防止します。

★汚れもすぐに拭き取れる

表面に指紋や汚れ等が付着してもサッと拭き取るだけで簡単にキレイに！

画面を清潔に保つことができます。

★ラウンドエッジ加工

ガラスフィルムの縁は滑らかな曲面のため、

指が引っかからず剥がれにくいい構造です。

スマホを持った時のグリップ感も損ねません。

★自動吸着だから簡単

ガラスフィルムを置いた後、中央を指でなぞれば自然と吸着が完了します。

★衝撃に強いパッケージ

シズカウィルでは、従来のプラスチック製のパッケージではなく

厚みのあるスポンジ素材を使用した耐衝撃パッケージを採用しています。

《山口コーポレーション株式会社について》

会社名：山口コーポレーション株式会社

本社：〒759-2213 山口県美祢市大嶺町西分10667番地1

代表者：代表取締役社長 山口貴嗣

事業内容：スマートフォンアクセサリー通信販売（輸出入販売事業）、ホームページ制作、

広告・印刷物制作

shizukawill 商標登録番号：第5883712号

公式サイト： https://yamaguchi-corp.com/

シズカウィル公式オンラインストア： https://shizukawill.co.jp/(https://shizukawill.co.jp/)