【インバウンド向けにも最適】食卓に福を招く逸品 ― 富士五景の箸置きで上質なひとときを
日本の伝統工芸を日常に取り入れる楽しみを、【箔一】の「福招き箸置き 富士五景」が届けます。
五つの異なる富士山の景色を、四季折々の表情とともに金沢箔で表現。光を受けて煌めく箔の輝きは、食卓を華やかに彩り、和の美意識をさりげなく演出します。
手のひらに収まる小さな箸置きですが、職人の丁寧な技と上質な漆の艶が、使うたびに贅沢な気分をもたらします。自宅での普段の食事や、おもてなしの席での演出、特別な日のギフトにも最適。
金沢箔が織りなす光と色の世界で、日常のひとときに縁起の良い福を招き入れる、上品で華やかな逸品です。
【箔一】福招き箸置き 富士五景～金沢箔
https://naire-shop.com/naire-hakuichi-a191-10007/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
配信元企業：株式会社堪能や
