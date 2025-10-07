Colt DCS、シニアリーダーシップを強化、主要ポストに2名を任命





LONDON, 2025年10月7日 /PRNewswire/ -- ハイパースケール、および大企業向けデータセンターソリューションのリーディンググローバルプロバイダーであるColtデータセンターサービス（以下、Colt DCS）は本日、急速な成長を支え、ハイパースケールプロジェクトの実行を推進するため、2名のシニアディレクターを新たに任命したことを発表しました。



デイビッド・ハイアットが、英国および欧州地域の開発デリバリー担当シニアディレクターに就任しました。

ハイパースケールデータセンター業界で15年以上の経験を持つデイビッドは、高パフォーマンスチームと共に数百メガワット規模の供給を実現してきました。Iron Mountainデータセンター、Yondr、ISGで上級職を歴任し、サイト選定から試運転までの全ライフサイクルを担ってきました。戦略的計画立案、持続可能な設計の専門知識、安全への取り組みで知られるデイビッドは、英国および欧州におけるサイト開発、設計、商業、デリバリー全体の戦略策定と実行を統括します。

フロリアン・ホインドルフは、Colt DCSの商業投資・資産戦略担当グローバルシニアディレクターとして加わりました。

フロリアンは企業不動産および開発分野で25年の経験を持ち、クロムウェルプロパティグループ、ロジスタ、アマゾン、ALDIで上級職を歴任し、投資開発会社も共同経営してきました。直近ではクロムウェル社で欧州開発責任者を務め、大規模プロジェクトの資金調達、業務改善、チームのリーダーシップにおける深い専門知識を有しています。Colt DCSでは、企業開発と資産戦略のロードマップ策定に貢献します。またESCPビジネススクールの客員教授も務め、複数のキャンパスで知見を共有しています。

Colt DCS CEOのニクラス・サンフリッドソンは次のように述べています。「デイビッドとフロリアンの参画を心から歓迎します。両名の豊富な経験と戦略的ビジョンは、成長を加速させ、当社リアルエステート部門と企業開発部門におけるハイパースケールプロジェクトの実行力を高め、Colt DCSにおけるコラボレーションを強化してくれることでしょう。」

Coltデータセンターサービスについて

Colt DCSは、グローバルハイパースケーラーや大手企業のお客様向けにデータセンターを設計、構築、運用しています。

当社のグローバルポートフォリオには、英国、欧州、APAC地域の11都市に13の運用中データセンターがあり、さらに19のデータセンターが開発中です。

当社は、お客様がビジネスの成長に向けて効果的な計画を自由に立てることが出来るようにすると同時に、安心感もご提供します。将来的な容量拡大が可能な、安全でレジリエントで、接続性の高いインフラを提供しています。当社は、25年以上にわたってこの業界で経験を積み、市場で最も信頼され、顧客中心のデータセンター事業者であるというビジョンを実現してきました。

私たちは、地球に対する基本的な責任を認識し、環境への配慮をすべての行動の中心に据えています。当社は環境への影響をグローバルに削減し、サステナビリティを重要な戦略的推進力としています。Colt DCSでは、サステナビリティ計画の一環として、SBTiの最新ネットゼロ基準に沿って排出量を削減するため、包括的な短期、および長期の科学的根拠に基づく目標を設定しています。

Colt DCSの詳細はこちらをご覧ください：https://www.coltdatacentres.net/ja-jp

Photo - https://mma.prnasia.com/media2/2789706/DCS_David_Florian.jpg?p=medium600

Logo - https://mma.prnasia.com/media2/2680784/Colt_DCS_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

