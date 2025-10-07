［京都精華大学］マンガ学部とメディア表現学部の学生らが制作したオリジナルゲームを体験できるイベント「ゲームジャム有志展 -京都編- 」を京都国際マンガミュージアムで開催

学校法人京都精華大学

京都精華大学（京都市左京区、学長：澤田昌人）が運営する京都国際マンガミュージアムにて、「ゲームジャム有志展 -京都編-」を開催します。



本イベントは、京都精華大学のマンガ学部キャラクターデザインコースとメディア表現学部イメージ表現専攻が共催し、複数の大学の学生たちが協力して制作したゲーム作品を展示し、実際にゲームをプレイすることができるイベントです。

本展では、京都精華大学をはじめ、京都芸術大学、大阪電気通信大学、京都工芸繊維大学大学院、立命館大学、京都コンピュータ学院の学生たちがチームを組み、3か月間にわたる制作活動を経て完成させたゲーム作品を展示。これらのゲームは、日本最大のインディゲームイベント「BitSummit Game Jam」で発表された学生チームの力作です。学生ならではのフレッシュなアイデアと情熱が詰まった作品は、国内外で注目を集めてきました。今回の展示では、2024年および2025年のBitSummit Game Jamで出品したゲームから選出した10作品を体験していただけます。



さらに、ゲーム制作の過程で重要な役割を果たしたマンガ的表現やキャラクターデザインにも焦点を当てた展示を行います。ゲーム内のキャラクターをもとに制作されたZineの展示もあり、アートとテクノロジーが融合した学生たちの独創的な作品世界を存分に楽しんでいただけます。ぜひご来場ください。

京都国際マンガミュージアム インディーズゲーム展示「ゲームジャム有志展 -京都編-」

日時：2025年10月25日（土）13:00～17:00

10月26日（日）10:00～17:00

会場：京都国際マンガミュージアム

1階 多目的映像ホール

〒604-0846 京都市中京区烏丸通御池上ル (元龍池小学校)

出演・出展者：京都精華大学マンガ学部キャラクターデザインコース、メディア表現学部イメージ表現専攻 在学生有志 ほか

料金：無料（別途京都国際マンガミュージアムの入場料が必要です）

共催 京都精華大学 マンガ学部 マンガ学科 キャラクターデザインコース、京都精華大学 メディア表現学部 イメージ表現専攻、

協力 京都芸術大学、大阪電気通信大学、京都工芸繊維大学大学院、立命館大学、京都コンピュータ学院、京都国際マンガミュージアム

会場で体験できる10種類のゲーム

Bang Bang Streaming

「Bang Bang Streaming」（チーム：W12）

「この"台パン"で目指せ！神配信者！」

台パンでアンチも敵も吹っ飛ばして配信を盛り上げろ！ 自身のプレイと台パンで神配信者を目指す2Dタワーディフェンスゲーム！

（BitSummitGameJam2024 グランプリ他多数受賞作品）

わっしょい！カミオコシ

「わっしょい！カミオコシ」（チーム：W02）

神輿の中の怠け者の神様を起こすため、コントローラーの2つのスティックを操作して空へ吹き飛ばす2Dアクションゲーム。神輿を飛ばしてスコアを加算し、目標ラインに到達してゴールを目指しましょう！

ピザばっと！！

「ピザばっと！！」（チーム：W03）

"妖"しいお客様方と、配達員の"妙"技

小腹が空いた...そんなとき、ドアtoドアでシュバッとお届け！ババッと参上、Doorno`s Pizza！



PlayStationコントローラーの丸ボタンで「投げる」そして先輩ちゃんからの指示で「撃退」どんどん高スコアを叩き出せ...！！

2Dアーケードスタイルゲーム。

コンコロ幻界

「コンコロ幻界」（チーム：W05）

『転がす、感じる、クセになる。』

ガシャ玉に封印されたキツネをトラックボールで操作して、妖力を集めて力を取り戻す3Dアクションゲーム。

妖力を取るごとに段階的に変化していく世界で制限時間内までに妖力を5つ集めよう。

YaoyoroZoo

「YaoyoroZoo」（チーム：W06）

ここはちょっと不思議な動物の集まる場所「YaoyoroZoo」。リモコンのコウモリ、工具箱のカバ、時計のミミズク……身近なアイテムが、愛らしくも奇妙な動物「ファニマル」として変身、のびのびと生きている！

飼育員さんのあなたの使命は、このファニマルたちにエサを届けてあげること。部屋の中にできた2Dのステージを、ギミックを解きながら攻略し、エサ箱まで辿り着こう。

でも、ただのパズルじゃない！あなたの「表情」が、ゲームのカギを握る──！

まばたきでコウモリがビビっと超音波を発射して機械がガシャコン！口を開ければカバもガバっと大きな口を開けて物がピョーン！

カメラ経由の表情認識機能で、プレイヤーのリアクションがそのまま動物たちのアクションになる、新感覚インタラクション！

Bug Code

「Bug Code」（チーム：W08）

未来の世界。人類の生活は、AIと仮想ネットワークによって多くのものが管理されていた。だがある日、システムの奥底でコードが暴走（バグ）し、異常な存在「ウィザード」が誕生する。ウィザードは都市のインフラや電子機器をハッキングし、現実世界そのものを侵食。人類に残された希望は、ウィザードに適応できる2人の少年少女。

今、彼らは武器を片手に暴走する“ウィザード”を消去（デリート）する。

Fuuwabbling

「Fuuwabbling」（チーム：W09）

『ふぅ～』と『パチンッ』で屋敷を守れ！

迫り来るバブルを吹いて飛ばして、パチンッとはじけ！

汚れたバブルから屋敷を守る2.5Dゲーム！

ドリームメーデー

「ドリームメーデー」（チーム：W12）

「夢と現実、2人のプレイヤーで住民たちの睡眠をサポートせよ！」

2人プレイのコミュニケーション協力ゲーム！

夢と現実、それぞれの視点から、異変のサインを見逃さず、力を合わせて朝9時までに“ぐっすり快眠”を届けよう！

（Bitsummitゲームジャムアワード受賞作品）

りみなる☆どり～む

「りみなる☆どり～む」（チーム：W14）

バクと一緒に夢と現実のはざまを冒険する2D横スクロールアクションゲームです。

「睡眠の深さ」や「ストレス値」の上下など、睡眠状態によってあなたの操作は変化し続ける。

夢から醒めないように、睡眠を妨害する悪夢を倒していこう！

ピタリ。

「ピタリ。」（チーム：W16）

少女が迷い込んだのは妖の世界。少女の前に現れたのは一匹のたぬき。

「モノに化けてやり過ごすんだ！」

たぬきに連れられ、少女は出口を目指す。

少女を操作して、妖怪から逃げる２Dステルスアクション。操作はたったの二つ。隠れること、そして前に進むこと。

さぁ、妖怪巣食うこの世界から脱出しろ、君と一緒に。

関連イベント

「ええ-sports in マンガミュージアム」

展示しているゲームを使ってハイスコアアタック大会を行います。

開催日時：2025年10月25日（土）16:00～

10月26日（日）11:00～、14:00～

「Bit Summit Game Jamを振り返って座談会」

チームのピンチをどう切り抜けた？自分達にとって新しいゲームとは？などをテーマに語ります。

開催日時：2025年10月26日（日）15:00～

参加費：無料（ただし、ミュージアム入館料〔大人1,200円、中高生400円、小学生200円〕は別途必要）

京都精華大学

京都精華大学は表現で世界を変える人を育てる大学です。 人文学部、メディア表現学部、芸術学部、デザイン学部、マンガ学部の5つの特色ある学部と大学院を有し、表現を通じて社会に貢献する人を育成しています。



【名称】京都精華大学

【学長】澤田 昌人

【所在地】京都市左京区岩倉木野町137

【最寄り駅】

（1）京都市営地下鉄「国際会館」駅から スクールバスで約10分

（2）叡山電鉄「京都精華大前」駅から 徒歩すぐ

【URL】 https://www.kyoto-seika.ac.jp/

【Twitter】https://twitter.com/seika_sekai

【学部】人文学部・メディア表現学部・芸術学部・デザイン学部・マンガ学部

【大学院】芸術研究科・デザイン研究科・マンガ研究科・人文学研究科