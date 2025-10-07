「一般社団法人日本ポーカー振興協議会」設立のお知らせ～ポーカー業界の持続的発展と更なる振興を目指して～
サミー株式会社（本社：東京都品川区 代表取締役 社長執行役員 COO：星野 歩、以下「当社」）は、株式会社Waitinglist（本社：東京都港区 代表取締役：Kim Hongsung）、株式会社GENDA GiGO Entertainment（本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩）とともに、ポーカー業界の持続的な発展と更なる振興を目的として、「一般社団法人 日本ポーカー振興協議会」（所在地：東京都江東区 代表理事：松田 大輝弁護士、英語表記「Poker Promotion Council of Japan」（PPCJ）。以下「当協議会」）を２０２５年８月２７日（水）に設立いたしました。
■設立の背景
国内ではアミューズメントポーカー人口が急速に増加し、関連事業も拡大しています。海外では大会の規模が拡大し、日本人プレイヤーの活躍も目立つようになりました。 2025年6月には「ポーカー文化振興議員連盟」が発足し、ポーカーの健全な振興に向けた政治的関心もかつてないほど高まっています。
こうした状況の下、eスポーツや、クレーンゲーム、ダンス、デジタルダーツ、シミュレーションゴルフ、麻雀、パチンコなどと同様に、ポーカーにおいても社会的ルールの整備と健全な発展の枠組みが求められています。
■当協議会の使命
当協議会は、ポーカー関連事業者間の協力を促進し、ルールメイキングや幅広いステークホルダーとの対話、ポーカーのイメージ向上策などを行っていくためのプラットフォームです。 ポーカーが持つ知的・経済的・娯楽的・教育的な価値を最大化することで、ポーカーを日本社会における文化として根付かせ、次世代に誇れる頭脳競技へと発展させてまいります。
１．ルールメイキング
2. 業界内外との対話と交流
3. ポーカーの普及・理解促進
■今後の活動方針
●関係省庁や国会議員、学識者、関係団体との関係構築・連携
●自主ガイドラインの策定
●国内ポーカーイベント協力・支援
●ポーカーに関する教育・普及活動
■代表理事コメント （松田大輝 弁護士）
日本においてポーカーの魅力・プレー環境が広がる一方で、業界横断的な協力体制や社会的信頼の確立はまだ十分ではありません。
当協議会は、ポーカーを安心してプレイできる環境を整備し、業界の持続的発展を支えるために設立されました。多くの関係者の皆さまと共に、ポーカーを次世代に誇れる文化への育てていきたいと考えています。
ご賛同いただける事業者様におかれましては、ぜひ入会をご検討いただけますと幸いです。
■本件に関するお問い合わせ
一般社団法人日本ポーカー振興協議会 事務局
メール：info@poker-prmc.or.jp
公式HP：https://poker-prmc.org/
■会社概要
社 名：株式会社Waitinglist
所在地：〒106-6224 東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー24F
代表者：代表取締役社長 Kim Hongsung
公式HP：https://waitinglist.co.jp/
社 名：サミー株式会社
所在地：〒141-0033 東京都品川区西品川一丁目1番1号 住友不動産大崎ガーデンタワー
代表者：代表取締役 社長執行役員 COO 星野 歩
公式HP：https://www.sammy.co.jp/
社 名：株式会社GENDA GiGO Entertainment
所在地：〒105-7317 東京都港区東新橋1-9-1 東京汐留ビルディング 17階
代表者：代表取締役社長 二宮 一浩
公式HP：https://www.gendagigo.jp/
■ 参考：当社のポーカー事業について
当社はパチンコ・パチスロの製造販売を主軸とした総合エンタテインメント企業です。2021年には新規事業としてポーカーブランド「m（エム）」を立ち上げ、健全なポーカーを通じて地域や社会と連携しながら人々に新たなエンタテインメントを提供しています。
〇m事業 公式サイト：https://mpj-portal.jp/
〇運営するゲームアプリ
・名称：m HOLD’EM(エムホールデム)
・価格：無料（アイテム課金制）
・対応OS：iOS／Android
└App Store ：https://apps.apple.com/jp/app/id1526785271
※上記はスマートフォン専用のURLです。
└Google Play ：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.sammy.mholdem
〇運営する店舗
・名称：m HOLD’EM 目黒 https://mpj-portal.jp/official/meguro/
・住所：東京都目黒区1-3-15 リードシー目黒ウェストビル2階
・名称：m HOLD’EM 中洲 https://mpj-portal.jp/official/nakasu/
・住所：福岡県福岡市博多区中洲3-7-24 ゲイツビル3階