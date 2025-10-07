令和７年度都市景観大賞「都市空間部門」において「虎ノ門ヒルズ・新虎通り地区」が大賞（国土交通大臣賞）を受賞！

港区

港区が新虎通りエリアプラットフォーム協議会(※１)として官民連携でまちづくりを推進している「虎ノ門ヒルズ・新虎通り地区」が、令和７年度都市景観大賞(※２)「都市空間部門」において大賞（国土交通大臣賞）を受賞しました。

（※１）新虎通りエリアプラットフォーム協議会

港区と一般社団法人新虎通りエリアマネジメントが、新虎通り地区の賑わい創出と価値の向上を目的に令和２年12月に設立した官民連携プラットフォーム協議会

（※２）都市景観大賞

「都市景観の日」実行委員会が主催する、優れた都市景観を形成している地区や地域の景観に関する活動を表彰する取組

令和７年度都市景観大賞については下記リンクよりご覧いただけます。（国土交通省HP）

https://www.mlit.go.jp/report/press/toshi10_hh_000558.html

概要

受賞にあたり評価されたポイント

応募者（連名）

- １０余年をかけて、環状第２号線の整備や虎ノ門ヒルズ駅といったインフラ整備を含む大規模開発による都市再生- 各建物や駅等を繋ぐ地下や上空デッキでの歩行者ネットワークの実現と、緑地や公園、広場との一体感- 新虎通りでの継続したエリアマネジメント活動等による公共空間の魅力向上と期待感歩行者デッキとその一帯新虎通りでのイベントの様子

森ビル株式会社、東京都、港区芝地区総合支所、独立行政法人都市再生機構、国土交通省東京国道事務所、東京地下鉄株式会社、一般社団法人新虎通りエリアマネジメント、新虎通りエリアプラットフォーム協議会、株式会社日本設計、株式会社入江三宅設計事務所、株式会社竹中工務店、株式会社久米設計

港区は、引き続き、地域の賑わい創出と価値向上に向けて、官民が連携した魅力あるまちづくりを進めていきます！