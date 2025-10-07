〈奇跡の再結成！ 来日公演も間近〉世界を席巻した伝説のバンド、オアシスの魅力に迫る総特集『文藝別冊 オアシス』が10月7日発売！

河出書房新社

株式会社河出書房新社（東京都渋谷区／代表取締役 小野寺優）は、2024年8月、突如として再結成を発表し、今年7月に幕を開けたツアー「oasis live'25」で世界を熱狂の渦に巻き込む90年代を象徴する伝説のバンド、オアシスの全貌に迫った総特集『文藝別冊 オアシス ブリットポップ不滅の王者』を2025年10月7日に刊行いたしました。

『文藝別冊 オアシス ブリットポップ不滅の王者』

本書目次

2009年の解散から15年を経ての突然の再結成、ワールドツアー開催のアナウンスは国境、世代を超え巷間の話題をさらい、2025年7月から約5か月間にかけて行われる欧州、北米、中南米、アジア、豪州での全41公演は瞬く間にソールドアウト。ブリットポップ不滅の王者、オアシスの再始動は最大級の歓喜、喝采とともに迎えられています。

『文藝別冊 オアシス』は、ノエル、リアムのギャラガー兄弟が繰り広げる挑発的な言動と不朽の名曲群の軌跡を振り返りながら、オアシスというバンドが確かに形作った時代とその背景、そして、この唯一無二の存在の本質に迫る決定版。

本書P62～P63より

デビュー初期から注目し、バンドのキャリアをつぶさに見届けてきたライター、オアシスとの出会いから音楽誌を志した編集者をはじめ、同時代に活動するミュージシャン、再結成ツアーの公式ロゴを制作したグラフィックデザイナー、音楽を偏愛する20代実業家などなど、多彩な寄稿陣、証言者たちの言葉から、過去、現在のリアルなオアシス像が浮かび上がります。

本書P84～P85より

また、このバンドへの解像度を更に高めるための、頂点を極めた1990年代という時代、出身地マンチェスターの濃厚な地域性、音楽ビジネスと文化受容の変遷といった視点からの批評、映画、ファッション、アートとの関係性をたどった論考を併録。

関りの深い人物、グループを紹介するコラム「オアシス同時代人物小伝」、主要なアルバムをガイドする「オアシスディスクガイド」、バンド結成以降の足取りと世相をまとめた「オアシスと英国社会／文化にまつわる年表」といった資料面も大充実の一冊です。

本書P98～P99より

ミッドナインティーズ全開のデザインとレイアウト、「文藝別冊」ならではの切り口、書き手による渾身のオアシス本がついに完成しました。本書を片手に、2009年7月フジ・ロック・フェスティバル以来の来日公演、比類ない伝説のバンドの降臨を心してお待ちください。

目次

history

岡村詩野「1994→2025 オアシスヒストリー」

cross talk

曽我部恵一×北沢夏音「みんなにとどく個人としての歌──オアシスのアンセムを聴きながら考えたこと」

岸谷蘭丸×田中宗一郎「始祖の巨人の肩に乗って──新しいオアシスの語りを試みる」

interview

妹沢奈美「この人たちのことは絶対、全部おぼえておこう」

原島“ど真ん中”宙芳「俺はもちろんリアムみたいに後ろに手を組んで歌った」

谷口雄「ソングに奉仕するサウンド」

河村康輔「グラフィックによるオアシス再生」

report

伊藤英嗣「Definitelyへの道──いかにしてオアシスはピープルズ・バンドから永遠のオルタナティヴにいたったか」

critique

川上幸之介「オアシスとニュー・レイバー──ブリットポップの描いた90年代のイギリス像」

青木耕平「ポスト・ナインティーズ・メランコリア──オアシスと英雄崇拝」

大鷹俊一「いかにしてシンガロングは生まれるのか──時代と地域性、出来事と夜は、オアシスの後背地を考察する」

小森真樹「オアシスはなぜ『恥ずかしい』のか──叛逆の神話に呪われてマンチェスターへ」

森元斎「I look back in anger forever.」

film

大森さわこ「自分自身にしかなれない──1990年代英国映画とオアシスの関係」

fashion

青野賢一「ロックとファッションとローカルなサブ・カルチャー」

art

山本浩貴「ヤング・ブリティッシュ・アーティスト（YBA）──1990年代のイギリス現代美術について」

Essay

北村紗衣「ベッドから出てこないオアシス──アンチワークなブリットポップ礼賛」

小田部仁「死んでもOasisを合唱はしない」

column

松村正人+三田格「オアシス同時代人物小伝」

ストーン・ローゼズ／ブラー／アラン・マッギー／ザ・ヴァーブ／パルプ／レディオヘッド

disc guide

「オアシスディスクガイド」

小野島大／天野龍太郎／畠中実／松村正人／木津毅／妹沢奈美／湯浅学

a timeline of oasis and british society/culture

パンス「オアシスと英国社会／文化にまつわる年表」

本書P204～P205より

書誌情報

書名：文藝別冊 オアシス ブリットポップ不滅の王者

編者：松村正人

仕様：A5判／並製／208頁

発売日：2025年10月7日

税込定価：1,782円（本体1,620円）

ISBN：978-4-309-98086-7

デザイン・本文組版：渡辺光子

書誌URL：

https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309980867/