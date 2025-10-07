株式会社ReRead

株式会社ReRead（本社：東京都／代表取締役：森多 勇登）は、北九州市と共同で、AIを活用し市が管理する道路カーブミラーの劣化状況を自動で判定するシステムを開発いたしました。

従来は人手による目視確認が必要だった道路カーブミラーの点検業務を、AI画像解析により効率化。北九州市では実際に点検にかかる時間を47％削減することに成功しており、住民の安心・安全の確保と自治体負担の軽減を両立する仕組みとなっています。

■本システムの特長

1.AIによる自動診断

撮影したカーブミラーの画像をAIが解析し、錆・汚れ・破損などの劣化状況を高精度で判定します。

2.点検コスト・時間の削減

北九州市全域での実証において、点検時間を47％削減。作業工数の大幅な削減に成功しました。

3.道路台帳との連携による一元管理

当社が開発した「道路台帳システム」と連携することで、点検から修繕管理までを一貫して行うことが可能に。点検後の管理業務にかかる時間と労力も大幅に削減できます。

4.全国展開可能な汎用性

北九州市での実証を経て、他自治体にも導入可能な仕組みとして設計されています。

■メディア掲載実績

本システムの先進性と社会的意義は、全国的にも高く評価されており、北九州市長定例記者会見をはじめ、多数の有力メディアで紹介されています。



・北九州市長定例記者会見

・令和7年度７月17日定例会見動画 18:02秒～

(https://www.youtube.com/live/5Mwuxv2yiB4)



・全国紙・経済紙

・産経新聞（2025年8月13日付）

・日本経済新聞（2025年9月14日付）

‥等

・地方紙・地域メディア

・新潟日報

・沖縄タイムス

・高知新聞

・愛媛新聞

・西日本新聞

‥等

・テレビ・Webメディア

・テレビ西日本（TNC）

・Yahoo!ニュース ほか多数

‥等

こうした幅広い報道を通じて、「全国初の革新的な取り組み」として強い注目を集めています。

■北九州市のコメント

北九州市 都市整備局 道路部 道路維持課 担当者

「市内には多数のカーブミラーが設置されていますが、その点検・維持管理は特殊な技量が必要なため、長年にわたり人手に頼らざるを得ませんでした。今回、株式会社ReReadと連携しAIを活用することで、より効率的かつ客観的な点検が可能となり、市民の安全確保につながると期待しています。道路反射鏡の維持管理業務における時間の47％削減という成果は大きく、全国的にも先進的な取り組みになると考えています。」

■代表コメント

株式会社ReRead 代表取締役 森多 勇登

「今回の共同開発は、当社が掲げる“AIで社会課題を解決する”というミッションを体現するものです。北九州市での実績を全国の自治体に広げ、公共インフラの維持管理に新しいスタンダードを築いてまいります。また、道路台帳との連携により、点検から管理までを一元化する仕組みを提供し、自治体のDXを強力に推進してまいります。」

■今後の展望

株式会社ReReadは、本システムの全国展開を視野に入れ、カーブミラー以外の公共インフラ（道路標識・照明灯・ガードレール・マンホールなど）への応用開発も進めてまいります。

■会社概要

・会社名：株式会社ReRead

・所在地：東京都渋谷区神宮前6丁目23-4桑野ビル2階

・代表者：代表取締役 森多 勇登

・事業内容：AIを活用したシステム開発・社会インフラ向けDX支援

・公式サイト：https://www.reread.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社ReRead 広報担当

E-mail：office@reread.co.jp