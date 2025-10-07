ユニ・チャーム、『ウェーブ ハンディワイパー』ホルダーデザインを17年ぶりに刷新　～手にフィットするループ形状で家じゅうのスキマのお掃除をもっと快適に～

ユニ・チャーム株式会社

ユニ・チャーム株式会社（代表取締役 社長執行役員：高原 豪久）は、お掃除用品ブランド『ウェーブ』から、ホルダーデザインを17年ぶりに刷新した『ウェーブ ハンディワイパー』を、2025年10月7日に全国で発売します。

『ウェーブハンディワイパー』

本体＋1枚 本体＋1枚ケース付きスリム白

■発売の背景

ライフスタイルの多様化に伴い、掃除にも「タイパ(タイムパフォーマンス)※1」が求められています。特に毎日の生活の中で発生する細かな汚れを手間なく、短時間で掃除したいというニーズも年々高まっています。当社の調査では、トイレ・洗濯機のまわりのスキマや階段の隅など、掃除機や従来のフロアワイパーでは届きにくい“家中のあらゆるスキマや隅”の掃除に困っている方が6割以上にのぼることが明らかになりました。

そこでこのたび、ホルダーのデザインを刷新し、手にフィットするループ形状で家中のスキマの掃除を可能にする『ウェーブ ハンディワイパー』を発売します。

※1 限られた時間を効率的に使い、できるだけ少ない手間で最大の成果を得ることを重視する考え方

■商品の特長

（1）スキマ・隅まで拭きやすいループ形状の新ホルダー

・手にフィットし握りやすいループ形状でスキマ・隅の掃除のストレスを大幅に軽減し、より快適に。

・岡山県立大学デザイン学部との共同開発、デザイン性と機能性を両立。

（2）掃除場所に合わせて握り方を変えられるホルダーデザイン

・タテ持ちや端持ちなど、掃除場所に応じて自由に握り方を変えることが可能。

・テレビ台などの広い面はもちろん、トイレの配線周りや階段の隅、小物の細かなスキマといった手の届きにくい場所にも対応。

（3）「からめる密着構造」でホコリ・髪の毛・砂粒などのゴミをキャッチ※2

・極細な密着ファイバーが、ホコリ・粒ゴミをからめとって離しません。

※2 対象となるホコリやゴミの量によって、取り切れない場合もあります

（4）抗菌※3EXファイバーで、からめ取ったホコリに含まれる菌の増殖を抑制

・抗菌成分を配合したファイバーにより、からめ取ったホコリに含まれる菌の増殖を抑制。

※3 抗菌加工を施した部位の表面でのみ菌の増殖を抑制します。また、すべての菌の抑制をするものではありません

■入数・価格

■発売時期

2025年10月7日に全国で発売します。

■『ウェーブ』ブランドサイト

https://jp.unicharm-wave.com/ja/home.html

■『ウェーブハンディワイパー』リニューアルを通じて貢献する「SDGs17の目標」

この商品を発売することは、2015年に国連で採択された「持続可能な開発目標」（SDGs：Sustainable Development Goals）で定めた17の目標のうち、下記に貢献すると当社では考えています。

3．すべての人に健康と福祉を 12．つくる責任 つかう責任

これからも、商品やサービスの提供といった事業活動を通じて、環境問題や社会課題を解決し、SDGsの達成に貢献することを目指します。