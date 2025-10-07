横浜に新名所が誕生！パティシエが考案した本格的な生ドーナツを1日300個限定販売。生ドーナツ専門店「POTERI BAKERY -TOKYO- 横浜店」が横浜駅前に上陸！10月10日（金）にオープン！

株式会社Food Seed株式会社Food Seed（本社：〒252-0231 神奈川県相模原市中央区相模原３丁目６－９ シンワセントラルハイム 601）は2025年10月10日（金）に 生ドーナツ専門店「POTERI BAKERY -TOKYO- 横浜店（ポテリベーカリートウキョウヨコハマテン）」を横浜駅前にオープンします。

「POTERI BAKERY -TOKYO-」は、パティシエが監修した「本格派の生ドーナツ専門店」をコンセプトに、ケーキのような上品なドーナツを提供します。北海道ミルクを配合した特製クリームを、もっちりとした生地にたっぷりと詰め込み、ケーキのような上品な味わいに仕上げています。他店では味わえないドーナツで差別化された「POTERI BAKERY -TOKYO- 横浜店」は、横浜駅西口・北口からも徒歩1分という好立地で多くのお客様にその味をお届け致します。

賞味期限はなんと1日限り。毎日丁寧に手作りされた、出来立てのおいしさを味わうことができます。

「POTERI BAKERY」のドーナツは、日本語の「ぽってり」という言葉から名付けられた、丸みのある可愛らしいフォルムが特徴です。この愛おしさのある「ぽってり」を、日本だけでなく海外の方にも親しんでもらえるように、「POTERI」という名前にしました。

横浜店では、毎日300個の限定販売でドーナツの販売は12時頃以降となり、それまではドリンクのみの販売となります。売り切れ次第、生ドーナツの販売は終了致します。ご自身のための「ご自愛スイーツ」はもちろん、大切な方や、お世話になっている方へのちょっとした手土産としてもおすすめです。

◆本格生ドーナツを横浜に届けたい

POTERI BAKERY -TOKYO- のロゴ

「POTERI BAKERY -TOKYO- 横浜店」は、神奈川県を代表するランドマークとなる横浜駅前で熟練パティシエが監修したケーキのような上品なドーナツを皆様にご提供致します。1号店となる東京の三軒茶屋まで足を延ばせない方々に是非味わっていただきたい。こだわり抜いたレシピで作られる”もちっ”とした生地と、北海道産ミルクを使用した濃厚なカスタードクリームが織りなす至福の生ドーナツを提供します。

多彩なフレーバーを楽しめるのも当店の特徴です。メインメニューには、「POTERI生ドーナツ」を含む全6種類をご用意。看板メニューとなる人気No,1の「POTERI(ポテリ)」は、たっぷりの特製カスタードクリームに表面をこんがりとさせたキャラメリゼが特徴の生ドーナツでパリッと、とろっと2つの食感が楽しめます！

その他の5種類もパティシエの細やかな工夫が光るドーナツで、その美味しさと見た目の華やかさを同時に楽しむことができます。

◆POTERI生ドーナツ ※全商品税込み価格で記載

POTERI（ポテリ）

お店の名前を冠した人気No.1商品。キャラメリゼと特製カスタードクリームの2つの味わいが楽しめます。

【390円】

PISTACHIO（ピスタチオ）

希少なピスタチオを贅沢に使用した、濃厚で香ばしいクリームが口いっぱいに広がります。

【590円】

CHOCO MINT（チョコミント）

甘さの中に爽やかさが広がる、チョコミント好きにはたまらない一品です。

【490円】

STRAWBERRY（ストロベリー）

見た目も可愛らしい、ちょうどいい甘さのいちごカスタードで至福のひとときを。

【490円】

RASPBERRY（ラズベリー）

目覚ましテレビでも紹介された人気商品。甘酸っぱいクリームともっちり生地、シャリシャリとしたグレーズの食感が楽しめます。

【490円】

WHITE CHOCO（ホワイトチョコ）

ビターなココア生地に、甘いホワイトチョコカスタードと爽やかなオレンジを添えたドーナツです。

【490円】

◆店舗デザインのこだわり

”オトナかわいい”をコンセプトにモダンでありながら、店内を心地よく清潔感のある空間として表現するために、洗練されたタイルやミラー、ライトを店舗全体で採用しています。また、ドーナツを入れるショーケースは特注のものを製造し横浜店ならではの店内に仕上がっております。ぜひ、来店された際には店内BGMも含め五感で感じてみてください。

◆店舗情報

店舗名： POTERI BAKERY -TOKYO- 横浜店

所在地： 神奈川県横浜市西区南幸1-2-3 共立ビルB1F

アクセス： 横浜駅西口もしくは北口から徒歩1分

営業時間： 10:00～22:00

※12時頃に入荷後からドーナツの販売開始

公式Instagram： https://www.instagram.com/poteribakery_yokohama/

大切な人への手土産や、自分へのご褒美に、ぜひ立ち寄ってみてはいかがでしょうか？