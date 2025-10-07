開催期間中ローソンの人気商品が毎週1個無料！ナチュラルローソンやローソンストア100でも！menu×ローソン「Pontaパス1周年ハッピーアップデート」開催

menu株式会社

menu株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：信田篤男）が運営するデリバリーアプリ「menu」は、Pontaパス1周年を記念して、「Pontaパス」会員を対象に「Pontaパス1周年ハッピーアップデート」と題したキャンペーンを2025年10月7日（火）～11月3日（月）の間に開催いたします。当キャンペーンの開催期間中は、「からあげクン」や「マチカフェ コーヒー」などローソンの人気商品の中から対象商品が毎週1個無料※1となる他、ローソンでのご注文でご利用いただける700円クーポン※2をPontaパスの「ウィークリーLAWSON」で毎週3枚配布いたします。

※1 おひとり様1週間につき1個までの提供です。

※2 menuを通じてローソンで1,700円（税込）以上ご注文された際にご利用いただけるクーポンです。店頭及び他のクーポンとは併用できません。

Pontaパスは、おトクなクーポンをはじめ、エンタメデジタルコンテンツやスマホのあんしんサポートなど、さまざまなサービスが利用できるサブスクリプションサービスです。auをご利用のお客さま以外も入会でき、現在では約1,500万人の方にご利用いただいています。

Pontaパス1周年を記念した「Pontaパス1周年ハッピーアップデート」では、毎週ローソンの人気商品の中から対象商品が期間中に1個無料となる「人気対象商品1個無料キャンペーン」と、Pontaパスの「ウィークリーLAWSON」において、menuでの特典として1,700円（税込）以上のご注文でご利用いただける700円分クーポンを毎週3枚配布する2つの施策を実施いたします。

ぜひこの機会に1周年を記念したおトクなキャンペーンをご利用ください。

menuでは今後も、利便性の高いデリバリープラットフォームの構築を目指し、サービス拡大を推進してまいります。

●「人気対象商品1個無料キャンペーン」概要

キャンペーン期間中、ローソンの人気商品の中から対象商品を毎週1個無料でお届け。詳細はmenuアプリからご確認ください。

・実施期間：2025年10月07日（火）08:00～2025年11月03日（月）23:59

・対象店舗：menuで掲載されているすべてのローソン、ナチュラルローソン、ローソンストア100の店舗

※ローソンストア100のみ10月9日（木）公開です。

※対象商品は店舗により異なるため、アプリ内よりご確認ください。

※エリアによりご注文可能な店舗が異なります。詳細はmenuアプリ内よりご確認ください。

※Pontaパスにご入会いただいている方がキャンペーンの対象となります。

※本キャンペーンにつきまして、予告なく変更・終了する可能性がございます。

●「ウィークリーLAWSON」におけるmenuの特典概要

週替わりでもらえる特典が変わる「ウィークリーLAWSON」において、menuでも特典を用意しております。対象期間中、1,700円（税込）以上のご注文でご利用いただける700円分クーポンを毎週3枚プレゼント。詳細はmenuアプリからご確認ください。

・実施期間：2025年10月07日（火）08:00～2025年11月03日（月）23:59

・対象店舗：menuで掲載されている以下の店舗

ローソン、ナチュラルローソン、ローソンストア100、炙りチャーシュー炒飯店 Powered by LAWSON、スパゲッティの小屋 Powered by LAWSON、Fried Foods Shop Powered by LAWSON、がっつり！肉盛りやきそば Powered by LAWSON

※ローソンストア100のみ10月9日（木）公開です。

※エリアによりご注文可能な店舗が異なります。詳細はmenuアプリ内よりご確認ください。

※Pontaパスにご入会いただいている方が本特典の対象となります。

※本特典につきまして、予告なく変更・終了する可能性がございます。

●menu株式会社について

”あらゆるものが欲しい時に快適に手に入る生活インフラ”を目指し、日本発デリバリーアプリ『menu』を運営。2023年にはKDDI・レアゾンHDとのジョイントベンチャー化。Pontaパス会員なら配達無料で、商品単位の「口コミ機能」や、アプリひとつでシームレスに楽しめる「ゲーム機能」を搭載。毎日に"ちょっとした嬉しい・楽しい時間"を提供するため、今後も様々な取り組みを行なってまいります。

- 展開エリア：33都道府県（デリバリー）

- アプリダウンロード料金：無料

- アプリダウンロードURL：https://go.menu.jp/MWIV/adz9ak8o

- 対応OS：iOS/Android

●「Pontaパス」について

おトクなクーポンをはじめ、エンタメデジタルコンテンツやスマホのあんしんサポートなど、さまざまなサービスが利用できる月額制のサブスクリプションサービスです。

Pontaパスについての詳細はこちら(https://prcp.pass.auone.jp/main/all.html?_gl=1*10qlj1z*_ga*MTg5MzU1NDAwNS4xNzU4ODc1NTc5*_ga_NEDL1XGXY7*czE3NTkwOTkyNjYkbzMkZzAkdDE3NTkwOTkyNjYkajYwJGwwJGgw)を参照ください。