ＣＲＩ、CEATEC 2025 の登壇にてモビリティの未来について発信、出展ではソフトウェアが作る体験「SDx」について展示







カンファレンス登壇ではモビリティ業界の未来を担う政界・産業界の有識者と共に「モビリティDX戦略」と「SDV」の2つの視点から、これからのモビリティ産業の最前線と未来に向かう取り組みについて論じます。ブース出展ではソフトウェアが作る体験「SDx（Software Defined Experience）」を軸に、当社のソフトウェアが作り出す体験について紹介します。SDxとは、モビリティ業界で開発が進んでいる、ソフトウェアで機能や価値を更新する車「SDV（Software Defined Vehicle）」の概念を発展させたものです。当社は設立当初からソフトウェアの柔軟性と機敏性で、新しい体験（Experience）を創造してきました。エンターテインメント領域から始まった当社の営みは現在、モビリティやオンラインコミュニケーション、音響といった様々な分野で、ソフトウェアで価値を創る「SDx」を実現しています。さまざまな領域に広がる当社のソフトウェアが、これまでの体験をどのように変革してきたのか、未来をどのように豊かにしていくのか、当社のミドルウェア製品「CRIWARE®」が実現するSDxをCEATECにてご体感ください。