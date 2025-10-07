こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
（お知らせ）当社サポート選手の堀琴音選手が日本女子オープンゴルフ選手権でメジャー初優勝
TOYO TIRE株式会社（本社：兵庫県伊丹市、社長：清水隆史）は、10月2日（木）から10月5日（日）、チェリーヒルズゴルフクラブ（兵庫県三木市）で開催された「日本女子オープンゴルフ選手権」において、当社がサポートするプロゴルファー・堀琴音選手が優勝しましたのでお知らせいたします。
当社は、2023年1月から当社スポンサードアスリート「TEAM TOYO TIRES」の一員となった堀選手を応援しています。本大会で堀選手は、2位選手と1打差の単独首位で最終日を迎え、5バーディー、1ボギーのスコア68で回り、通算19アンダーでメジャー初優勝を果たしました。今回の優勝は、国内四大大会での初制覇であり、約3年ぶりとなるツアー3勝目となります。
【堀琴音選手のコメント】
プロゴルファーとして一番勝ちたかった日本女子オープンで優勝して、メジャーチャンピオンになることができ本当に嬉しいです。プロ入りしてから良い時もうまくいかない時もありましたが、そのような経験をしてきたなかで今回の優勝は格別の想いです。日頃からサポートいただいているTOYO TIRESさんにも恩返しができて嬉しいです。今シーズン後半も頑張りますので引き続き応援よろしくお願い致します。
当社は、頂点をめざし、世界に挑むアスリートをワンチームとなって応援し、また、アスリートの活躍をサポートしながら、挑戦する姿勢を学びとして自らの原動力に変えていくという趣旨のもと、各選手の挑戦を支え、応援できる喜びを当社の誇りとして事業活動にまい進してまいります。
本件に関するお問合わせ先
TOYO TIRE株式会社 コーポレートコミュニケーション部
〒664-0847 兵庫県伊丹市藤ノ木2-2-13
TEL： 072-789-9110
FAX： 072-773-3272
URL：https://www.toyotires.co.jp/
（優勝した堀琴音選手）
