コムサアウター受注会で人気No.1！毎年好評アンゴラウールコートに2025新色“ヘイズブルー”登場

株式会社ファイブフォックスコート 81,400円（税込）

(株)ファイブフォックス(東京都品川区)が展開する「K.T KIYOKO TAKASE」は、上品・上質で美しく、オリジナル素材とこだわりのデザインによって、大人の女性に満足していただける服づくりを行うブランドです。

毎年高い人気を誇るアンゴラウールAラインショートコートは、9月に開催したアウター受注会でも人気No.1となり、その注目度を改めて証明しました。2025年は新色として、霞がかったような柔らかな“ヘイズブルー”が登場。定番の名品が、新色でさらに進化します。10月9日(木)より、コムサ・ステージ、コムサ・プラチナ各店舗および公式オンラインストアにて販売します。

アンゴラウールコートはこちら :https://online.fivefoxes.co.jp/items/01-15WM03-205

コート 81,400円（税込） カラー：モカベージュベストセラーのAラインショートコート

よこ糸にコート原料では極上といわれるアンゴラを100％使用。丁寧な起毛（ショートフリース）加工を施し、ふっくらとした柔らかさとドレープ性を楽しめます。特殊加工で、生地表面にビロードのような美しい光沢のある表情をプラス。

上質素材ならではの表情と肌触りに、緩やかなAラインで大人に似合う可愛さを提案します。

受注会で証明された人気No.1

「コムサアウター受注会」では、数多くのアウターの中で予約数No.1でした。毎年展開しながらも新鮮に受け止められる理由は、信頼感のある品質と、時代に寄り添うデザイン性の両立にあります。多くの来場者から「パンツにもスカートにも合わせやすい！」、「首元に程よいボリューム感があるから、小顔に見えてうれしい！」などの声をいただき、ブランドの代表作としての存在感を改めて示しました。

コート 81,400円（税込） カラー：トップスノーコート 81,400円（税込） カラー：ヘイズブルー2025年新色「ヘイズブルー」

2025年シーズンは、新色“ヘイズブルー”を加えて展開します。霞がかったような柔らかな青は、落ち着いた上品さを持ちながらも、軽やかな印象を与えるニュアンスカラーです。ブラックやグレー、ホワイトなどのベーシックカラーとの相性も良く、日常の装いから通勤スタイルまで幅広く取り入れやすいカラーです。展開カラーはヘイズブルー、トップエクリュ、トップスノー、モカベージュ、ブラックの5色です。

カラー：トップエクリュ

カラー：ブラック

発売情報

発売日：2025年10月9日（木）

開店舗：コムサ・ステージ、コムサ・プラチナ各店舗および公式オンラインストア

価格：81,400円（税込）

［公式HP］https://www.fivefoxes.co.jp/brand/women/comme-ca/

［ONLINE］https://online.fivefoxes.co.jp/shop/comme-ca

［LINE］@comme_ca

［Instagram］https://www.instagram.com/comme_ca_official/