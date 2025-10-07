10/12(日)REGGAE TREE SPECIAL - AZA LINEAGE in TOKYO　R3 Club Lounge(六本木)

株式会社リロケーションハウス

ジャマイカを拠点に世界のレゲエシーンで活躍する女性アーティスト、AZA LINEAGE（アザ・リネージ） が、ついに日本初上陸！

これまでヨーロッパ・アメリカ各地のフェスを熱狂させてきた彼女が、今回、満を持して行う 初の日本ツアー「'REBEL DAAWTA'JAPAN TOUR」。

その記念すべき全国ツアー初日が、2025年10月12日（日） 東京・六本木 R3 Club Lounge にて開催されます。

この全国ツアーでは、

六本木での初日公演を皮切りに、茨城・神戸・宮崎・沖縄・群馬・横浜・岡山・広島・東京 と、日本各地を巡る約2週間のスケジュールが予定されており、

ジャマイカのリアルなルーツ・レゲエサウンドを日本に届ける貴重な機会として、

音楽ファン・レゲエファンから大きな注目が集まっています。

出演は、

AZA LINEAGEとともにステージを共にする ROCKERS FAR EAST、

さらにジャマイカン・ルーツの魂を受け継ぐシンガー MACKA RUFFIN with MACKA ROOTS BAND。

海外勢を含む豪華ライブアクトが一堂に集結し、

レゲエミュージックの真髄を体感できる一夜限りのスペシャルイベントです。

■EVENT INFORMATION

REGGAE TREE SPECIAL - AZA LINEAGE in TOKYO

日程：

2025年10月12日（日）

OPEN 23:00～

会場：

R3 Club Lounge（六本木）

東京都港区六本木7丁目14－23 ラウンドクロス六本木ビルB1F

03-6804-5865

チケット：

前売：\5,000 / 当日：\6,000

チケット予約：

https://r3clublounge.com/product/aza-lineage-live/

■LINE UP

LIVE:

AZA LINEAGE with ROCKERS FAR EAST

MACKA RUFFIN with MACKA ROOTS BAND

SPECIAL GUEST SELECTOR:

COJIE（Scorcher Hi-Fi）

SELECTOR:

HOTTAVYBZ SOUND（UK & Jamaica）

TAKUYA SOUND

MC:

DREMAZIN（Jamaica）

■AZA LINEAGE（アザ・リネージ）について

ジャマイカ・キングストン出身。

社会的メッセージと女性の強さをテーマにしたコンシャスなリリックで世界中のレゲエファンを魅了するシンガー。

本国の音楽番組やヨーロッパの大型フェスにも多数出演し、今最も注目される女性レゲエアーティストのひとり。

R3 Club Loungeは、これまでも世界中の音楽カルチャーを東京の夜に届けてきました。

今回のAZA LINEAGE来日は、レゲエの“本物”を体感できる貴重な一夜になります。

六本木で最高のバイブスを一緒に楽しみましょう！

■ABOUT R3 CLUB LOUNGE

R1・R2・R3の3店舗を展開する、六本木を代表するクラブラウンジグループ。

国内外のDJ・アーティストによるライブイベントを中心に、音楽・アート・ファッション・カルチャーが交わる空間として注目を集める。

公式Instagram:

https://www.instagram.com/r3clublounge/

公式Web:

https://r3clublounge.com

＜問合せ先＞

R3 Club Lounge

東京都港区六本木7-14-23 ラウンドクロス六本木 地下1階

電話番号：03-6804-5865