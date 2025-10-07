こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
わたしにちょうどいい、毎日のフィットネス。TIGORA秋冬レディスフィットネスウェアが登場！
女性らしいデザインと快適な着心地で、ワークアウトから日常まで自然に溶け込む。あなたの毎日に寄り添うアイテムたち。
スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野敦之）は、プライベートブランド「TIGORA（ティゴラ）」のアクティヴな女性のライフスタイルをサポートするレディスフィットネスウェアの秋冬モデルを10月より順次、全国のスポーツデポ、アルペンおよび公式オンラインストアにて発売いたします。
■女性のために開発されたレディスフィットネスウェア
「スポーツをもっと身近に」をパーパスに掲げるアルペングループのプライベートブランド「TIGORA(ティゴラ)」は高機能でありながらお求めやすい価格の商品を開発してきました。アクティヴなライフスタイルを過ごす女性のために、日常使いもできるTIGORA秋冬レディスフィットネスウェアは、開発にあたっては自身がヨガやランニング、トレッキングなどを実施するマーチャンダイザー、デザイナー、パタンナーが実体験から商品開発、また、「Alpen FITNESS CLUB」社員や店舗女性従業員、ご家族などに直接話を聞きお客様のニーズを聞き取り、ライフテストを繰り返し商品に反映しています。
また、機能性だけでなくシルエットは、スポーツアパレルとしての動きやすさはしっかりキープし様々な女性の体型を考え、多くの人が楽に美しく着られて気分を上げられること目指し、素材においても、商品ごとに最適な素材を選ぶべく、何度も洗濯試験をして素材感・見た目・肌触りなどをチェックし、一番よい素材を選んでいます。
■「ピラティス」おすすめ商品
【商品一例】
●ハイサポートスポーツブラ 2,999円(税込)
激しいスポーツに適したハイサポートスポーツブラ。バストのハイサポート力と脇部分までしっかり固定するフィット感です。
サイズ：S/M/L/XL
カラー：ブラック /ホワイト/ワイン/ネイビー
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=3201030125-0001
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=3201035025-0001
●ロングタイツ無地 1,999円(税込)
ヨガ、フィットネス、トレーニング、ダンスに最適なロングタイツ。もっちり感、さらさら感、ストレッチ感のバランスが良く、タイツに最適な素材。足全体がきれいに見えるよう、ひざ下のシルエットまで丁寧にこだわりました。ウエストうしろに付いた動きを妨げないデザインの隠しポケット付きで、スマホや鍵を収納できます。
サイズ：S/M/L/XL
カラー：ダークグレー /レッドブラウン/ディープグリーン
サイズ：S/M/L/XL/2XL/3XL
カラー：ブラック
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=3255030025-0001
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=3255035025-0001
モデル：KANさんプロフィール
ピラティスインストラクター。2022年、産後ダイエットの様子をInstagramで公開。そのリアルさと確実に成果を出すトレーニング方法でフォロワー10万人超の人気アカウントに。現在は、自宅でできるマット&マシンピラティスを発信中。
Instagram：https://www.instagram.com/kan_diet153/
■「ヨガ」おすすめ商品
【商品一例】
●シャーリングブラ 2,999円(税込)
ヨガ、フィットネスに最適なミドルサポートブラです。ティゴラの人気のミドルサポートブラに抗菌防臭加工を施し、バストまわりはしっかりサポート、ウエストは程よいフィット感。通常スポブラより丈が長く、ウェストカバー。
サイズ：S/M/L/XL
カラー：ブルーバイオレット /グレッシュピンク
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=3201035325-0001
●ロングギャザータイツ 2,999円(税込)
ヨガ、フィットネス、トレーニング、ダンスに最適なロングタイツです。ティゴラの人気のロングタイツに抗菌防臭加工を施し、カラダのラインを気にしなくてよいシルエットで登場。もっちり感、さらさら感、ストレッチ感のバランスが良く、タイツに最適な素材で、足全体がきれいに見えるように、ひざ下のシルエットまで丁寧にこだわりました。
サイズ：S/M/L/XL
カラー：ブラック/ワイン
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=3255035225-0001
モデル：高見結実さんプロフィール
フィットネスインストラクター。ヨガ指導歴10年以上の人気講師。金沢や東京でのレッスンのほか、全国のイベントにも精力的に出演。美しいポーズとわかりやすい解説で人気のYouTubeチャンネルは、登録者21万人以上。
Instagram：https://www.instagram.com/yumi_takami_/
YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCS1MoaZ-1EnVeJpUaCHYqVw
■「おうちタイム」おすすめ商品
【商品一例】
●サイドスリットTシャツ 2,999円(税込)
ティゴラのフィットネスウェアでいちばん人気の商品を保湿加工を施し、さらにしっとり滑らかになりました。気分に合わせた着こなしができる2WAYデザイン。そのままで着るとお尻が程よく隠れる丈感、サイドで結べばショート丈になります。レギンス、ジョガーパンツどちらの合わせでもOKな優秀トップスです。
サイズ：S/M/L/XL
カラー：ダークグレー /ライトベージュ/ブルーバイオレット
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=3211035225-0001
●ストレッチカラーロングパンツ 1,999円(税込)
定番のロングパンツがさらにお買い得になって登場。柔らかくストレッチがある素材でサラサラの気持ち良さが特徴です。動きやすさだけでなく着心地も抜群です。
サイズ：S/M/L/XL
カラー：ブラック/チャコールグレー/ディープグリーン/ブルーバイオレット/ワイン
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=3231035025-0001
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=3231035125-0001
モデル：あやさんプロフィール
夫婦で行う仲睦まじい宅トレ投稿が注目され、フォロワー12万人を超える人気インフルエンサーに。健康的で無理のないメリハリボディや、常に笑顔を絶やさないポジティブなキャラクターも魅力。
Instagram：https://www.instagram.com/aya_92bodymake/
■「ワンマイル」おすすめ商品
【商品一例】
●ヨガカーディガン 2,999円(税込)
ティゴラの人気のスポブラと同じ抗菌防臭加工を施し、ストレッチがあるのでフィットネス時の羽織として最適です。
サイズ：S/M/L/XL
カラー：グレッシュピンク /ダークグレー
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=3207035025-0001
モデル：知久友里恵さんプロフィール
男の子2人のママ。読者モデル、アパレル販売員、ブランドPRなど、長年ファッション関係の仕事に従事。SNSで披露するヘルシーでカジュアルなファッションと、自然体でおしゃれなライフスタイルが多くの女性から共感を集めている。
Instagram：https://www.instagram.com/chiku_yurie/
■「おでかけ」おすすめ商品
【商品一例】
●ストライプシャーリングジャケット 5,999円(税込)
ストライプウエストシャーリングジャケットは縦畝模様の布帛素材を使用。動きやすさだけでなく着心地も抜群です。おしりにかかるくらいの丈感に、袖はゆったりとしたデザインなので、全体的にリラックス感を感じられるジャケットアウターです。
サイズ：S/M/L/XL
カラー：ブラック/ライトベージュ/ディープグリーン
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=3217035025-0001
●ストライプワイドカーゴパンツ 4,999円(税込)
ストライプシャーリングジャケットと同じ縦畝模様のストレッチ性のある布帛を使用。動きやすさだけでなく着心地も抜群です。裾はゴム仕様で足元すっきりのカーゴパンツ。ライトベージュは裏地付き。
サイズ：S/M/L/XL
カラー：ブラック/ライトベージュ/ディープグリーン
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=3231035225-0001
モデル：和田有紗さんプロフィール
４歳と３歳の年子姉妹ママ。お子さんたちとのわちゃわちゃな毎日やリアルな子育て事情をSNSで発信。姉妹のかわいすぎるリンクコーデや、カジュアルだけどどこか女性らしいママコーデの投稿も人気。Instagram：https://www.instagram.com/wadaarisa/
【TIGORA秋冬レディスフィットネスウェア特設ページ】
https://www.alpen-group.jp/product/tigora/ladies/
【販売店情報】
全国のスポーツデポ、アルペン、およびアルペングループオンラインストアでご購入いただけます。
・スポーツデポ・アルペン店舗一覧：https://store.alpen-group.jp/store_search/index.php?freeword=&latitude=&longitude=&distance=50&a=&k=&g=1,2&m=
・アルペングループオンラインストア：https://store.alpen-group.jp/
【TIGORA ブランドサイト】
https://store.alpen-group.jp/product/tigora/
【TIGORA オンラインストア】
https://store.alpen-group.jp/Page/214.aspx
【TIGORA公式Instagram】
TIGORA OFFICIAL
ID：tigora_official
URL：https://www.instagram.com/tigora_official/
TIGORA WOMEN
ID：tigora_women
URL：https://www.instagram.com/tigora_women/
株式会社アルペンについて
創業：1972年7月
資本金：151億円
業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）
事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売
・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営
本件に関するお問合わせ先
ウェブサイト： https://store.alpen-group.jp/corporate/
スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野敦之）は、プライベートブランド「TIGORA（ティゴラ）」のアクティヴな女性のライフスタイルをサポートするレディスフィットネスウェアの秋冬モデルを10月より順次、全国のスポーツデポ、アルペンおよび公式オンラインストアにて発売いたします。
■女性のために開発されたレディスフィットネスウェア
「スポーツをもっと身近に」をパーパスに掲げるアルペングループのプライベートブランド「TIGORA(ティゴラ)」は高機能でありながらお求めやすい価格の商品を開発してきました。アクティヴなライフスタイルを過ごす女性のために、日常使いもできるTIGORA秋冬レディスフィットネスウェアは、開発にあたっては自身がヨガやランニング、トレッキングなどを実施するマーチャンダイザー、デザイナー、パタンナーが実体験から商品開発、また、「Alpen FITNESS CLUB」社員や店舗女性従業員、ご家族などに直接話を聞きお客様のニーズを聞き取り、ライフテストを繰り返し商品に反映しています。
また、機能性だけでなくシルエットは、スポーツアパレルとしての動きやすさはしっかりキープし様々な女性の体型を考え、多くの人が楽に美しく着られて気分を上げられること目指し、素材においても、商品ごとに最適な素材を選ぶべく、何度も洗濯試験をして素材感・見た目・肌触りなどをチェックし、一番よい素材を選んでいます。
■「ピラティス」おすすめ商品
【商品一例】
●ハイサポートスポーツブラ 2,999円(税込)
激しいスポーツに適したハイサポートスポーツブラ。バストのハイサポート力と脇部分までしっかり固定するフィット感です。
サイズ：S/M/L/XL
カラー：ブラック /ホワイト/ワイン/ネイビー
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=3201030125-0001
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=3201035025-0001
●ロングタイツ無地 1,999円(税込)
ヨガ、フィットネス、トレーニング、ダンスに最適なロングタイツ。もっちり感、さらさら感、ストレッチ感のバランスが良く、タイツに最適な素材。足全体がきれいに見えるよう、ひざ下のシルエットまで丁寧にこだわりました。ウエストうしろに付いた動きを妨げないデザインの隠しポケット付きで、スマホや鍵を収納できます。
サイズ：S/M/L/XL
カラー：ダークグレー /レッドブラウン/ディープグリーン
サイズ：S/M/L/XL/2XL/3XL
カラー：ブラック
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=3255030025-0001
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=3255035025-0001
モデル：KANさんプロフィール
ピラティスインストラクター。2022年、産後ダイエットの様子をInstagramで公開。そのリアルさと確実に成果を出すトレーニング方法でフォロワー10万人超の人気アカウントに。現在は、自宅でできるマット&マシンピラティスを発信中。
Instagram：https://www.instagram.com/kan_diet153/
■「ヨガ」おすすめ商品
【商品一例】
●シャーリングブラ 2,999円(税込)
ヨガ、フィットネスに最適なミドルサポートブラです。ティゴラの人気のミドルサポートブラに抗菌防臭加工を施し、バストまわりはしっかりサポート、ウエストは程よいフィット感。通常スポブラより丈が長く、ウェストカバー。
サイズ：S/M/L/XL
カラー：ブルーバイオレット /グレッシュピンク
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=3201035325-0001
●ロングギャザータイツ 2,999円(税込)
ヨガ、フィットネス、トレーニング、ダンスに最適なロングタイツです。ティゴラの人気のロングタイツに抗菌防臭加工を施し、カラダのラインを気にしなくてよいシルエットで登場。もっちり感、さらさら感、ストレッチ感のバランスが良く、タイツに最適な素材で、足全体がきれいに見えるように、ひざ下のシルエットまで丁寧にこだわりました。
サイズ：S/M/L/XL
カラー：ブラック/ワイン
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=3255035225-0001
モデル：高見結実さんプロフィール
フィットネスインストラクター。ヨガ指導歴10年以上の人気講師。金沢や東京でのレッスンのほか、全国のイベントにも精力的に出演。美しいポーズとわかりやすい解説で人気のYouTubeチャンネルは、登録者21万人以上。
Instagram：https://www.instagram.com/yumi_takami_/
YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCS1MoaZ-1EnVeJpUaCHYqVw
■「おうちタイム」おすすめ商品
【商品一例】
●サイドスリットTシャツ 2,999円(税込)
ティゴラのフィットネスウェアでいちばん人気の商品を保湿加工を施し、さらにしっとり滑らかになりました。気分に合わせた着こなしができる2WAYデザイン。そのままで着るとお尻が程よく隠れる丈感、サイドで結べばショート丈になります。レギンス、ジョガーパンツどちらの合わせでもOKな優秀トップスです。
サイズ：S/M/L/XL
カラー：ダークグレー /ライトベージュ/ブルーバイオレット
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=3211035225-0001
●ストレッチカラーロングパンツ 1,999円(税込)
定番のロングパンツがさらにお買い得になって登場。柔らかくストレッチがある素材でサラサラの気持ち良さが特徴です。動きやすさだけでなく着心地も抜群です。
サイズ：S/M/L/XL
カラー：ブラック/チャコールグレー/ディープグリーン/ブルーバイオレット/ワイン
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=3231035025-0001
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=3231035125-0001
モデル：あやさんプロフィール
夫婦で行う仲睦まじい宅トレ投稿が注目され、フォロワー12万人を超える人気インフルエンサーに。健康的で無理のないメリハリボディや、常に笑顔を絶やさないポジティブなキャラクターも魅力。
Instagram：https://www.instagram.com/aya_92bodymake/
■「ワンマイル」おすすめ商品
【商品一例】
●ヨガカーディガン 2,999円(税込)
ティゴラの人気のスポブラと同じ抗菌防臭加工を施し、ストレッチがあるのでフィットネス時の羽織として最適です。
サイズ：S/M/L/XL
カラー：グレッシュピンク /ダークグレー
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=3207035025-0001
モデル：知久友里恵さんプロフィール
男の子2人のママ。読者モデル、アパレル販売員、ブランドPRなど、長年ファッション関係の仕事に従事。SNSで披露するヘルシーでカジュアルなファッションと、自然体でおしゃれなライフスタイルが多くの女性から共感を集めている。
Instagram：https://www.instagram.com/chiku_yurie/
■「おでかけ」おすすめ商品
【商品一例】
●ストライプシャーリングジャケット 5,999円(税込)
ストライプウエストシャーリングジャケットは縦畝模様の布帛素材を使用。動きやすさだけでなく着心地も抜群です。おしりにかかるくらいの丈感に、袖はゆったりとしたデザインなので、全体的にリラックス感を感じられるジャケットアウターです。
サイズ：S/M/L/XL
カラー：ブラック/ライトベージュ/ディープグリーン
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=3217035025-0001
●ストライプワイドカーゴパンツ 4,999円(税込)
ストライプシャーリングジャケットと同じ縦畝模様のストレッチ性のある布帛を使用。動きやすさだけでなく着心地も抜群です。裾はゴム仕様で足元すっきりのカーゴパンツ。ライトベージュは裏地付き。
サイズ：S/M/L/XL
カラー：ブラック/ライトベージュ/ディープグリーン
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=3231035225-0001
モデル：和田有紗さんプロフィール
４歳と３歳の年子姉妹ママ。お子さんたちとのわちゃわちゃな毎日やリアルな子育て事情をSNSで発信。姉妹のかわいすぎるリンクコーデや、カジュアルだけどどこか女性らしいママコーデの投稿も人気。Instagram：https://www.instagram.com/wadaarisa/
【TIGORA秋冬レディスフィットネスウェア特設ページ】
https://www.alpen-group.jp/product/tigora/ladies/
【販売店情報】
全国のスポーツデポ、アルペン、およびアルペングループオンラインストアでご購入いただけます。
・スポーツデポ・アルペン店舗一覧：https://store.alpen-group.jp/store_search/index.php?freeword=&latitude=&longitude=&distance=50&a=&k=&g=1,2&m=
・アルペングループオンラインストア：https://store.alpen-group.jp/
【TIGORA ブランドサイト】
https://store.alpen-group.jp/product/tigora/
【TIGORA オンラインストア】
https://store.alpen-group.jp/Page/214.aspx
【TIGORA公式Instagram】
TIGORA OFFICIAL
ID：tigora_official
URL：https://www.instagram.com/tigora_official/
TIGORA WOMEN
ID：tigora_women
URL：https://www.instagram.com/tigora_women/
株式会社アルペンについて
創業：1972年7月
資本金：151億円
業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）
事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売
・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営
本件に関するお問合わせ先
ウェブサイト： https://store.alpen-group.jp/corporate/