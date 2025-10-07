東京ディズニーリゾート（R）のクリスマス

株式会社オリエンタルランド

東京ディズニーランド（R）と東京ディズニーシー（R）では、11月11日（火）から12月25日（木）までの間、スペシャルイベント「ディズニー・クリスマス」を開催します。今回は、イベント開催に先駆けて販売するスペシャルグッズとスペシャルメニューをご紹介します。

【スペシャルグッズ】

「ディズニー・クリスマス」ならではの心温まるデザインのスペシャルグッズを11月10日（月）から販売します。

王道のクリスマスらしさが楽しめるグッズ

ミッキーマウスと仲間たちがパークをクリスマスらしく彩るお手伝いをしている様子などが描かれたきんちゃくやブローチ、ポストカードが登場します。ミッキーマウスとミニーマウスのぬいぐるみバッジは、サンタクロースの帽子をイメージしたキャップやあたたかそうなマフラーなど、クリスマスにぴったりな衣装で身を包んでいます。また、クリスマスのモチーフがデザインされた、ニット素材のトートバッグやウォッシュタオルは、持っているだけでクリスマス気分が盛り上がるグッズです。

そのほか、毎日1つずつカレンダーの窓を開けて楽しめるアソーテッド・チョコレートや、ツリーやプレゼントボックスをイメージしたバウムクーヘンやキャンディー、カラフルなデザインの9個入りのアソーテッド・チョコレートを販売します。

クリスマスの妖精“リルリンリン”のグッズ

この時期だけ会えるクリスマスの妖精“リルリンリン”のグッズが登場します。今年は、クリスマスらしい優しい色合いの「くすみレッド」に加えて、「くすみグリーン」の衣装が新たに加わります。

ちょこんと座ったリルリンリンとリボンが印象的なデザインのセーターやミトン、カチューシャなどを身につけてクリスマスのコーディネートを楽しんでみてはいかがでしょうか。

また、ぬいぐるみチャームセットは、リルリンリンが新しい色を含めた3色の衣装を着ており、揺れると帽子についている鈴から優しい音が聴こえてきます。落ち着いたデザインの優しくあたたかな雰囲気のポストカードやボールペンセットは、眺めているだけでも癒され、使うたびに気持ちがほっこりします。

そのほか、全部で4色のモコモコとした手触りの衣装を着たリルリンリンのキーホルダーが登場します。充実したラインナップのリルリンリングッズにご期待ください。

大切な人とクリスマスを楽しめるグッズや、「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」をテーマにしたグッズ

お友達や家族など、大切な人と一緒にお揃いで使って楽しめるクリスマスにぴったりなグッズが登場します。ミッキーマウスとミニーマウスをくっつけると、ふたりの手でハートの形を作る愛らしい姿のキーチェーンセットが、クリスマスバージョンになりました。マグカップは、にっこりと笑っているお顔の鼻が持ち手になっており、お揃いで使っても、クリスマスのインテリアとして飾っても楽しめます。また、ぬいぐるみバッジなど新しいパレード「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」がテーマのグッズも多数登場します。

東京ディズニーリゾート・フローズンセレクション

「東京ディズニーリゾート・フローズンセレクション」から、クリスマス限定のアソーテッド・

ミニケーキとチョコレート味のミッキーチュロスが登場します。

クリスマスケーキはリルリンリンやプレゼントなど、クリスマスらしいデザインになっており、付属のパーツで自分だけのデコレーションをして、見た目も楽しむことができます。また、今回初登場となるミッキーチュロス（チョコレート）は、パークのレストランメニュー「ミッキーチュロス（チョコレート）」をイメージしています。外はカリカリ、中はふんわりとした仕上がりのチュロスにシュガーをまぶして、付属のディズニー・クリスマスをモチーフにした紙袋に包むと、おうちでパークにいる気分を楽しむことができます。

【スペシャルメニュー】

クリスマス気分が盛り上がるさまざまなフードメニューが11月1日（土）から登場します。

東京ディズニーランドのスペシャルメニュー

「プラザパビリオン・レストラン」では、ローストビーフとチキンが贅沢に入ったホットサンドが楽しめるスペシャルホットサンドセットや、魚介のうまみがぎゅっとつまったシーフードのトマトクリームソースにエビフライを添えたスペシャルパスタセットを提供します。どちらのセットにも、サンタクロースの帽子をかぶったミッキーマウスをイメージした、濃厚なチョコレートとバニラムースのタルトが付いてきます。また、寒い季節に身体を芯から温めるホットチョコカクテルを販売します。ココアにコーヒーとコーヒーリキュール、チョコチップを加えた大人な味わいで、冬のパークのお供としてお楽しみいただけます。

「スウィートハート・カフェ」では、デニッシュの食感とクリスマスらしいトマトとバジルの相性が抜群なスペシャルデニッシュサンドを販売します。生ハムやツナ、ポテト、チーズのうまみをバジルの香りが引き立てます。

東京ディズニーシーのスペシャルメニュー

「ニューヨーク・デリ」では、クリスマスのごちそうをイメージした、ローストビーフとトリュフが香るマッシュポテトをはさんだサンドウィッチが楽しめるスペシャルセットを今年も販売します。また、鮮やかな黄色が目を引くワインカクテルはキウイフルーツやストロベリー、マンゴーのダイスをトッピングしていて、クリスマスの華やかな雰囲気にぴったりです。

持ち帰って楽しめるスーベニア

2つのパークでは、フードメニューにセットでつけられるスーベニアのランチケースやタンブラー、ランチョンマットを販売します。ミッキーマウスが描かれたデザインとリルリンリンが描かれたデザインが登場し、メニューとともにクリスマスのパークを楽しむことができます。

ゆっくり楽しめるテーブルサービスの店舗

そのほか、2つのパークのテーブルサービスの店舗では、クリスマスの雰囲気をたっぷり味わえるコースやセットをご用意しています。大切な人や家族と素敵な時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。

スペシャルグッズ、スペシャルメニューの詳細は、特設サイトをご覧ください

「ディズニー・クリスマス」

東京ディズニーランド： https://www.tokyodisneyresort.jp/treasure/christmas2025/tdl/

東京ディズニーシー： https://www.tokyodisneyresort.jp/treasure/christmas2025/tds/



