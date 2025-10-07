【水戸プラザホテル】薬膳で心と身体にやさしい癒しのランチセミナー、大好評につき第二弾開催

株式会社伊勢甚本社 水戸プラザホテル

水戸プラザホテル（所在地：茨城県水戸市千波町2078-1）は、現代を生きる女性の心身ケアをテーマとしたランチイベント「Fem care Lunch（フェムケアランチ）」の第二弾を2025年11月21日(金)に開催いたします。

前回ご好評をいただいた本イベントは、“薬膳の力で内側から整える美と健康”をコンセプトに、季節の食材を織り交ぜた特別ランチコースを通して、女性の心と身体をやさしく労わる時間をお届けします。

■フェムケアとは？

女性の健康問題に関連する言葉で「フェミニン＝女性」と「ケア＝手入れ」 のふたつの言葉をかけ合わせて作られた用語。女性の健康課題を考えることをスタートラインとし、「まずは知ることから始める」という考えのもと、身体のむくみ・肌ケア・月経痛など、女性の心身的なケアをコンセプトとしています。

篠原 久仁子 先生【料理監修】篠原 久仁子 先生

フローラ薬局代表取締役

薬剤師・薬学博士・国際中医師薬膳師

昭和医科大学兼任講師

■薬膳と季節食材を取り入れた特別ランチコース

・平貝のタルタル 蕪とカリフラワーのサラダ仕立て 柚子の香り

・百合根と豆乳のロワイヤルコンソメ

・常磐沖産ヒラメと美浦村産マッシュルームのヴィエノワーズ セロリラヴのピューレを添えて

・つくば鶏と奥久慈リンゴのシードル煮 ノルマンディ風

・洋梨とクリームチーズのラヴィオリ 白木耳と蓮の実の薬膳スープと共に

・セサミブレッド

■「Fem care Lunch（フェムケアランチ）」開催概要

開催日時

2025年11月21日(金)【完全予約制】

11:00 ～ 13:00 ※受付10:30

料金

通常 \5,500 → 【会員様特別価格】\5,000

※税金・サービス料込の金額となります。

※当日現金でのお支払いとなります。

「クラブプラザ」アプリ会員の登録はこちら :https://www.mito-plaza.jp/clubplaza/

定員

30名様限定

予約締切

2025年11月14日(金)まで

※定員となり次第受付終了となります

予約方法

下記店舗までお電話にてご予約ください

テラスレストラン・ローズ

【店舗】テラスレストラン・ローズ

ランチ … 11:30～14:30(L.O. 14:00)

ディナー … 17:00～21:00(L.O. 20:00)

【TEL】050-3503-1066

【WEB】ホームページはこちら(https://www.mito-plaza.jp/restaurant_list/rose/)

水戸プラザホテル水戸プラザホテル

2024年10月1日に創業300周年を迎えた(株)伊勢甚本社が所有・運営する“森の中の迎賓館”がコンセプトのホテル。

発明家として有名なエジソンの曾孫にあたる「ジョン・デビッド・エジソン」が手がけたインテリアデザインで2001年にオープン。

【所在地】〒310-0851 茨城県水戸市千波町2078-1

【TEL】029-305-8111(代表)

【Webサイト】 https://www.mito-plaza.jp/