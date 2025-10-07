こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ボッシュ、“ソフトウェア ドリブン モビリティ”をテーマに包括的なソリューションを出展
Japan Mobility Show 2025
ソフトウェアからハードウェアまで、幅広い製品やソリューションを紹介
バイワイヤブレーキアクチュエータを日本で初披露
ボッシュのブース：西 3/4ホール、ブース番号W3503
横浜 - グローバル規模で革新のテクノロジーとサービスを提供するリーディングカンパニーであるボッシュの日本法人、ボッシュ株式会社（本社：神奈川県横浜市都筑区、以下 ボッシュ）は、東京ビックサイトで開催されるJapan Mobility Show 2025において、「ソフトウェア ドリブン モビリティ（Software-driven Mobility）」をテーマに、ハードウェアからソフトウェアまで包括的なソリューションをブースで紹介します。
昨今自動車開発の主流は、ソフトウェア主導へと急速に移行しています。同時にソフトウェアがもたらす最新機能の実現には、それを支える高度なハードウェアの開発も不可欠です。ソフトウェアからハードウェアまで、現代の自動車における主要コンポーネントをワンストップで開発・製造するボッシュは、Japan Mobility Show 2025にてソフトウェア ドリブン モビリティ向けの最新製品およびソリューションを紹介します。なおブース内の展示カーには、運転支援システム（ADAS）や、ビークルモーションマネジメント、バッテリーマネジメント システム、サーマルマネジメントシステムなどをつかさどるコンポーネントを搭載します。
日本初披露：バイワイヤブレーキアクチュエータ
バイワイヤ技術は、ソフトウェア ドリブン モビリティを実現する重要な要素です。ボッシュの展示カーでは今回、ドライバーのブレーキ要求を電子的に伝達することでブレーキペダルとブレーキシステム間の機械的な接続を不要にする「バイワイヤブレーキアクチュエータ」を、日本で初めて一般公開します。量産開始は2026年頭を予定しています。バイワイヤブレーキアクチュエータと横滑り防止装置ESCで構成するボッシュの新しいブレーキバイワイヤシステムをご覧ください。
プレスブリーフィング開催概要
日時：10月30日（木） 11:20～11:30
場所：ボッシュブース（西 3/4ホール、ブース番号W3503）
登壇者：ボッシュ株式会社 代表取締役社長 クリスチャン・メッカー (同時通訳あり)
本件に関するお問合わせ先
古市、浄土寺
電話：045-605-3010
関連リンク
ボッシュ特設サイト
https://corporate.bosch.co.jp/news-and-stories/jms-2025/
