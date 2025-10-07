【国際音楽・ダンス・エンタテイメント専門学校】映像デザイン科の学生が手がけるプロジェクションマッピング公開産学連携で実現、地域に広がるクリエイティブの輪

株式会社NSGホールディングス

この度2025年9月26日（金）、27日（土）に実施された、新潟県立テクノスクールの「納涼イベント イルミネーションandプロジェクションマッピング」にNSGグループの国際音楽・ダンス・エンタテイメント専門学校、映像デザイン科の学生が制作したプロジェクションマッピング作品が披露されました。

このイベントは新潟県立テクノスクールが利用者や地域の方向けに実施している毎年恒例の納涼イベントです。今年も会場はイルミネーションで彩られ、キッチンカーの出店や体験企画などで賑わいました。

その中で本校映像デザイン科の学生が、映像企業である株式会社ソルメディエージ監修のもと、普段の授業で学んだ技術を活かし、来場者に幻想的な光の演出を届けました。

本校映像デザイン科では、映像における幅広いスキルを習得することを目的に、撮影、編集、配信、CG技術などを総合的に学びます。今回は株式会社ソルメディエージと連携したカリキュラムの一環で、地域貢献の想いも込めたプロジェクトとして春から準備を重ねてきました。

授業内容では、光の三原色などの色彩の基礎やプロジェクターの特性を学び、投射する映像の見え方や印象について理解を深めました。さらに、プロジェクションマッピング制作に必要な定型作業や建物への投射に向けた下準備のノウハウを学んだうえで、実際の制作に取り組みました。制作では、CMやMVなどでも広く活用されるAdobe After Effectsを用いて、プロジェクションマッピングの一般的な制作手法を実践的に学ぶ時間を多く取り、他の映像制作にも応用できるスキルとして身につけました。

今回のイベントでは、本校の学生にとっても映像スキルを身に着けるだけではなく、自身のスキルが地域社会への貢献に繋がるということを改めて意識するきっかけになりました。

本校では今後も、地域とのつながりを大切にし、専門企業と連携しながら学生のクリエイティブな力を育む教育を続けてまいります。

新潟テクノスクール https://www.techno.ac.jp/top/sec/N

株式会社ソルメディエージ https://www.solu-mediage.com/

【国際音楽・ダンス・エンタテイメント専門学校】 https://show-net.jp/

新潟にある音楽系専門学校で、歌、楽器、ダンス、K-POP、音楽ビジネス、映像、音響・照明、作曲・編曲、レコーディングが学べる学校である。また日本で唯一K-POPを学べる学科「K-POPエンタテイメント科」があり、全国からK-POPを学びたいという学生が集まっている。

学科

ヴォーカル科／ミュージシャン科／ダンス科／K-POPエンタテイメント科／音楽ビジネス科／映像デザイン科／音響・照明科／サウンドクリエイター科／研究科/総合エンタテイメント科/総合エンタテイメント・大学科

国際音楽・ダンス・エンタテイメント専門学校

所在地：新潟市中央区古町通7番町935番 NSG-スクエア

TEL： 0120-086-349

