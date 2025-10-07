＼「フレバル」スタート記念キャンペーン／16時～アサヒスーパードライ〈中瓶500ml〉が290円！通常の単品・セットビールも〈中瓶〉で満足度アップ！

株式会社フレッシュネス

コロワイドグループの株式会社フレッシュネス（代表取締役社長：齋藤 健太朗／本社：神奈川県横浜市西区）は、2025年10月8日（水）より、全国のフレッシュネスバーガー店舗にて、16時以降に多彩なアルコールと夜限定フードが楽しめる「フレバル」をスタートいたします。これを記念し、期間限定でアサヒスーパードライ〈中瓶500ml〉を、16時以降は290円でご提供するキャンペーンを開催。また、キャンペーン期間中は16時以前の通常時間帯も、単品ビールやセットドリンクのビールが〈中瓶500ml〉サイズで登場します。

■「フレバル」スタートを記念して、お得なビールキャンペーンを開催！

フレッシュネスバーガーでは、2025年10月8日（水）より、 “大人がくつろげるバーガーカフェ”としての魅力を高め、「日常に寄り添うサードプレイス」として様々なシーンでお楽しみいただける場所を目指し、その取り組みの一環として、16時以降に多彩なアルコールや夜限定フードを気軽にお楽しみいただける「フレバル」をスタートいたします。生ビールやハイボール、オリジナルサワーなどのアルコールと、ガーリックポテトやオニオンフライなどお酒に合うフードをご提供します。

「フレバル」スタートを記念し、期間限定で16時以降、アサヒスーパードライ〈中瓶500ml〉を特別価格290円でご提供いたします！通常は、グラスビールや小瓶でのご提供となりますが、今だけのキャンペーンとして、たっぷり楽しめるサイズでご用意。お仕事帰りやお出かけの締めくくりに、ちょっと贅沢なひとときをお楽しみください。また、キャンペーン期間中は、16時以前の通常時間帯でも、単品ビールやセットドリンクで選べるビールをアサヒスーパードライ〈中瓶500ml〉で提供いたします。



お昼のリフレッシュにも、夜のくつろぎにも。フレッシュネスバーガーで、あなたの毎日にちょっと嬉しい“お酒時間”を。

【ビールキャンペーン概要】

期間限定にて、全てのビールをアサヒスーパードライ〈中瓶500ml〉でご提供。

■対象商品・価格（税込）：

（16時以降）

・フレバル ビール 290円

（16時以前）

・単品ビール 430円（一部店舗460円）

・プレミアムセットビール

※一部対象外の店舗や、ビールの取り扱いの無い店舗もございます。

※期間中、グラスビール・アサヒスーパードライ〈小瓶〉の取り扱いはございません。

一部店舗において中瓶の供給が遅れているため、ほぼ同量の樽生ビールをカップでご提供、または小瓶２本でご提供させていただく場合がございます。

■期間：2025年10月8日（水）～10月30日（木）



【16 時以降、さくっと一杯、夜限定メニューがスタート！】

フレバルイメージ

10 月 8 日より、「フレバル」がスタート。

「フレバル」は、16 時以降に楽しめる夜限定の新メニュー企画。生ビールやハイボール、オリジナルサワーなど多彩なアルコール（290円）と、ガーリックポテトやオニオンフライ、スモークチーズフライ、アボカドサルサなどお酒に合うフードをご提供します（390円～）。フードとドリンクのセットは 650 円と 750 円。仕事帰りやお出かけ帰りに、居酒屋ほど構えず、カフェより自由に過ごせる“夜のサードプレイス”として、気軽に立ち寄れる夜の新しい選択肢をご提案します。

おいしさと安心、それがフレッシュネスの品質

おいしくてカラダにいいものを、ていねいに手づくりする。それがフレッシュネスバーガーのメニューの基本です。ていねいに仕込んだこだわりの国産新鮮生野菜、ハンバーガーのパティは肉本来の旨みが詰まったジューシーな食感。

フレッシュネスバーガーロゴ

■公式SNS・公式アプリにてお得に楽しもう！

フレッシュネスバーガーの公式SNS（X/Instagram）や公式アプリにてプレゼント企画やお得なクーポンを配信。是非、フォロー・会員登録をしてお得にお楽しみください。

・X：https://twitter.com/Freshness_1992

・Instagram：https://www.instagram.com/freshness_1992

・アプリ：http://advs.jp/cp/appredir/freshness



会社概要

商号：株式会社フレッシュネス

代表者：代表取締役社長 齋藤 健太朗

本社所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1ランドマークタワー12階

ホームページ：https://www.freshnessburger.co.jp

https://prtimes.jp/a/?f=d26945-187-42d8bc65cb34af9ed09deb2e51d8a4c6.pdf株式会社フレッシュネス

＜本件に関するお問い合わせ先＞

担当：青木

TEL：045-224-7058

MAIL：press@freshness.jp