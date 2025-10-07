高級ジュエリー・時計・中古ブランド品の専門店『TORAFUKU 虎福 楽天市場店』が新たにオープン

グローバル・イノベーション株式会社

2025年10月7日

グローバル・イノベーション株式会社（所在地：東京都新宿区、代表取締役：小川達哉）は、高級ジュエリー・高級時計・中古ブランド品の専門店『TORAFUKU 虎福（とらふく） 楽天市場店』をオープンいたしました。

ブランド買取の現場で培ったノウハウを活かし、「信頼できる鑑定・安心の価格・心地よい接客」を提供します。

高級ジュエリー、時計、中古ブランド品の専門店 TORAFUKU虎福 楽天市場店▼TORAFUKU虎福 楽天市場店

https://www.rakuten.co.jp/torafuku/

TORAFUKU 虎福について

『TORAFUKU 虎福』は、“リユースをもっと身近に、もっと美しく”をコンセプトに、

シャネル、エルメス、ルイ・ヴィトン、ロレックス、カルティエ、ティファニーなど、国内外の一流ブランドを中心に取扱う専門店です。

経験豊富な鑑定スタッフが在籍し、ブランド品・宝飾品・時計・貴金属などを一点ずつ丁寧に査定いたします。また、単なる買取・販売にとどまらず、

「お客様の想いを次の方へつなぐ」新しいリユースのかたちを目指します。

サービス特徴

今後の展開

- 1点からでも査定無料（出張・宅配にも対応）- 高額査定を実現：ブランド専門の市場データをもとに正確査定- 信頼の鑑定：各ジャンルに精通した鑑定スタッフが対応- エコロジーへの貢献：再利用を通じた持続可能な社会づくり

今後はオンラインストアを中心に、全国のお客様へ高品質な宝石・ジュエリー、

中古ブランド品を提供。

さらに、買取から販売まで一貫対応できる直営体制を強化し、リユース文化のさらなる発展に寄与してまいります。

店舗概要

店舗名：TORAFUKU 虎福（とらふく）

所在地(本店）：東京都杉並区阿佐谷南1-36-7 エンライトビルA-1

営業時間：10:00～19:00

定休日：年中無休

電話番号：0120-959-764

公式サイト(買取虎福）：https://kaitori-torafuku.jp

オンラインストア：https://torafuku-online.jp

会社概要

会社名：グローバル・イノベーション株式会社

所在地：東京都新宿区新宿3-35-6

代表者：代表取締役 小川達哉

事業内容：ブランド品・貴金属の買取販売事業、リユース事業全般

古物商許可番号：東京都公安委員会 第304412417877号