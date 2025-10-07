¥¹¥¤¥¹¤Î»þ·×¥Ö¥é¥ó¥ÉTendence ¤¬10·î10Æü¤Î¡Ö¥Æ¥ó¥Ç¥ó¥¹¤ÎÆü¡×¤òµÇ°¤·¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÂî¾å¥¯¥í¥Ã¥¯Á´°÷¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò10·î7Æü¤«¤é¼Â»Ü¡£10Ê¬¤Î1¤Î³ÎÎ¨¤Ç¥¦¥©ー¥ë¥¯¥í¥Ã¥¯¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
2007Ç¯¤Ë¥¹¥¤¥¹¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿Í·¤Ó¿´¤ÈÂ¸ºß´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥©¥Ã¥Á¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖTendence¡Ê¥Æ¥ó¥Ç¥ó¥¹¡Ë¡×¡ÊÈÎÇäÂåÍýÅ¹¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥¨¥ËËÇ°×¡¿ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:µÜ¾å¸÷´î¡Ë¤Ï¡¢10·î10Æü¤ò¥Æ¥ó¥Ç¥ó¥¹¤ÎÆü¤ÈÄê¤á¡¢µÇ°Æü¤òÀ©Äê¤·¡¢º£Ç¯¤Ç2²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç»þ·×¤ò¹ØÆþ¤·¤¿Êý¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢´ü´Ö¤Ï10·î7Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë12»þ¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ï¤³¤Á¤é¡¡https://www.tendence.jp/pickup/tendence-day-special-campaign/
¢£10·î10Æü¤Ï¥Æ¥ó¥Ç¥ó¥¹¤ÎÆü
Tendence¤Ï¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Î¡ÖTen¡×¡¢¡Ö¥Æ¥ó¥Ç¥ó¥¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Î¶Á¤¡¢Tendence¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÊ¸»úÈ×¤Î¡Ö10¡×¡¢¤³¤ì¤é¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç10·î10Æü¤ò¥Æ¥ó¥Ç¥ó¥¹¤ÎÆü¤ÈÄê¤á¤Þ¤·¤¿¡£¢¨°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜµÇ°Æü¶¨²ñ¸øÇ§¡£
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆâÍÆ
ºòÇ¯Âè°ì²ó¤ò³«ºÅ¤·¡¢¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òº£Ç¯¤â³«ºÅ¡£
¥Æ¥ó¥Ç¥ó¥¹¤ÎÆü¤òµÇ°¤·¤Æ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´ü´ÖÃæ¤Ë¥¦¥©¥Ã¥Á¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÊýÁ´°÷¤Ë¥Æー¥Ö¥ë¥¯¥í¥Ã¥¯¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢10¿Í¤Ë1¿Í¤Î³ÎÎ¨¤Ç¥¦¥©ー¥ë¥¯¥í¥Ã¥¯¤òÄÉ²Ã¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
´ü´ÖÃæ¤Ë¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢¼«Æ°Åª¤Ë¥¨¥ó¥È¥êー¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡§10·î7Æü(¿å)～10·î14Æü(²Ð)12:00
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÈÎÇäÃæ¤ÎÁ´»þ·×
»²²ÃÊýË¡¡§´ü´ÖÃæ¤Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤Î»þ·×¤Î¤´¹ØÆþ¤Ç¼«Æ°Åª¤Ë»²²Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆâÍÆ¡§´ü´ÖÃæ¤´¹ØÆþ¼ÔÁ´°÷¤Ë¥Æー¥Ö¥ë¥¯¥í¥Ã¥¯¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¤µ¤é¤ËÃêÁª¤Ç¡¢10¿Í¤Ë1¿Í¤Î³ÎÎ¨¤Ç¥¦¥©ー¥ë¥¯¥í¥Ã¥¯¤òÄÉ²Ã¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
·ÊÉÊ¤Î¤ªÅÏ¤·ÊýË¡¡§¥Æー¥Ö¥ë¥¯¥í¥Ã¥¯¤Ï¤´ÃíÊ¸¤Î¾¦ÉÊ¤È°ì½ï¤ËÈ¯Á÷¤·¤Þ¤¹¡£¥¦¥©ー¥ë¥¯¥í¥Ã¥¯¤´ÅöÁª¤Î¾ì¹ç¤Ï10Æü°Ê¹ß¤Ë¤´ÃíÊ¸¤Î¤´½»½ê¤Ë¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¤´ÅöÁª¤ÎÈ¯É½¤Ï·ÊÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤ò¤â¤Ã¤ÆÂå¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡Ë
Tendence(¥Æ¥ó¥Ç¥ó¥¹)¤È¤Ï
2007Ç¯¤Ë¥¹¥¤¥¹¤Ë¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¥¦¥©¥Ã¥Á¥Ö¥é¥ó¥É¡£¿Æ»Ò3Âå¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥¦¥©¥Ã¥Á¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¥Õ¥£¥ê¥Ã¥Ý¥¸¥ã¥ë¥Ç¥£¥¨¥Ã¥í»á¤È¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¶È³¦¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥¸¥§¥ë¥ßー¥Ë»á¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖLarger Than Life¡Ê¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¡Ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥¹¥¤¥¹¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£ー¤ò¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó¤µ¤»¤¿»Â¿·¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£2009Ç¯¤Ë¤Ï¥¹¥¤¥¹¤ÎBASEL WORLD¤Ë½ÐÅ¹¤·¡¢TOP100¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤ëÅù¡¢»þ·×¶È³¦¤«¤é¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°¦ÍÑ¼Ô¤Ë¤Ï¡¢ÍÌ¾¥¢¥¹¥êー¥È¤äÇÐÍ¥¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ê¤É¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤¯¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥©¥Ã¥Á¤È¤·¤Æ¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2017Ç¯¤Ë¤Ï¥Æ¥ó¥Ç¥ó¥¹ÃÂÀ¸10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢2018Ç¯¤Ë¤ÏÀ¤³¦½é¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤¿¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖDe¡Ç Color¡×¤äÂç¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡ÖONE PIECE¡×¤Î¥í¥°¥Ýー¥¹ºÆ¸½¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£2021Ç¯¤Ë¤Ï³¤³°¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¡ÈÉâÀ¤³¨¡É¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ßÆüËÜ¤òÉ½¸½¤·¤¿¡ÖJAPAN ICON¡×¤òÈ¯É½¤·¡¢¤½¤ÎÂçÃÀ¤Ê¤¬¤éÁ¡ºÙ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2022Ç¯¤Ï¥Ö¥é¥ó¥ÉÀ¸ÃÂ15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢Ìó6Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É½é¤Î¥È¥Îー·¿¤Î»þ·×¡ØPIRAMIDE(¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É)¡Ù¤òÈ¯Çä¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¿··¿¥ªー¥È¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡ØMIRROR SKY¡Ê¥ß¥éー¥¹¥«¥¤¡Ë¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£