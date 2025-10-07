「そば処 めとろ庵」 期間限定メニュー『魚ソ天カレーそば』販売開始！！
東京メトロ駅構内店舗および商業施設の企画・開発・運営管理、リテール事業を行う、株式会社メトロプロパティーズ（本社：東京都台東区、代表取締役社長：黒須良行）が運営する直営ブランド「そば処 めとろ庵」では、2025年10月8日(水)から期間限定メニュー「魚ソ天カレーそば」、「魚ソ天カレーそば ラー飯定食」を全7店舗にて販売いたします。魚肉ソーセージの旨味をカリカリの衣で閉じ込めた天ぷらを、スパイスとつゆの旨味が合わさったカレーそばにトッピングした、B級グルメの決定版「魚ソ天カレーそば」！また、カレーに良く合う”ラー飯”がセットになった「魚ソ天カレーそば ラー飯定食」もご用意しております。是非、秋のめとろ庵をご堪能ください！！！
魚ソ天カレーそば
（販売価格）税込590円
（販売開始）2025年10月8日（水）
魚ソ天カレーそばラー飯定食
（販売価格）税込690円
（販売開始）2025年10月8日（水）
※そばはうどんに変更できます。
※そば処 めとろ庵 上野店では2025年10月1日より先行販売中。
店舗情報
【店舗名】「そば処 めとろ庵」
【業態】そば・うどん
【公式HP】https://www.metropro-sc.jp/metroan/
【公式X】＠MetroanOfficial
【公式LINE】お得なクーポンやポイントカードも！めとろ庵公式LINEは各店舗にあるQRコードから友だち登録！
■「そば処 めとろ庵」店舗一覧
大手町メトロピア店
最寄駅：東西線「大手町駅」営業時間：平日7:00～22:00/土7:00～17:00 ※日・祝 定休日
錦糸町メトロピア店（おにぎり販売店）
最寄駅：半蔵門線「錦糸町駅」営業時間：平日7:00～21:00/土7:00～19:00/日・祝7:00～17:00
新木場メトロピア店
最寄駅：有楽町線「新木場駅」営業時間：平日7:00～22:30/土・日・祝7:00～20:00
西船橋メトロピア店
最寄駅：東西線「西船橋駅」営業時間：平日7:00～22:30/土7:00～21:00/日・祝8:00～20:00
後楽園店
最寄駅：丸ノ内線、南北線「後楽園駅」営業時間：平日7:00～21:00/土・日・祝7:00～21:00
門前仲町店（おにぎり販売店 ※おにぎりテイクアウト7:00～）
最寄駅：東西線「門前仲町駅」営業時間：平日・土6:30～21:00/日・祝6:30～20:00
上野店（おにぎり販売店 ※平日のみ）
最寄駅：銀座線、日比谷線「上野駅」営業時間：平日7:00～21:00/土8:00～16:00 ※日・祝 定休日
※各店舗の営業時間は変更することがございます
