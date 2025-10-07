家族全員で挑む、北海道発の“もったいないスイーツ”　～ブルーブロッサムが「北海道どさんこプラザ札幌店」特設催事コーナーに初登場！～

北海道産の規格外野菜をアップサイクルした「やさいのパウンドケーキ」で話題の〈ブルーブロッサム〉が、2025年10月8日(火)～14日(月・祝)の1週間限定で「北海道どさんこプラザ札幌店」特設催事コーナーに出店します。

特設催事コーナーでは、人気のパウンドケーキ（全９種）とVege Rusk"ベジラスク"の試食を実施。

家族"全員"で営む北海道発ブランドとして、“もったいないを、おいしさに。”の想いを来場者へ直接届けます。

北海道どさんこプラザ札幌店に、ブルーブロッサム初出店！

今回の出店は、どさんこプラザ担当者様からのお声がけをきっかけに実現しました。

期間中は代表・工藤を中心に店頭に立ち、お客様と直接会話を楽しみながら販売を行います。

工藤が不在の時間帯も、ボランティアや無人販売体制を整えており、安心してお買い求めいただけます。

開催期間：2025年10月8日(火)～14日(月・祝)

時間：8:30～20:00

会場：北海道どさんこプラザ札幌店（札幌市中央区北5条西2丁目）

出店内容：入口特設ブースにて試食あり・1週間限定出店

北海道産野菜をまるごと楽しめる「やさいのパウンドケーキ」

看板商品は、北海道産の規格外野菜を使用した「やさいのパウンドケーキ」。

中でもおすすめは、地元札幌の野菜を使用したパウンドケーキ！

札幌野菜のラインナップは「たまねぎ(札幌黄)」「かぼちゃ(大浜かぼちゃ)」「とうもろこし」「こまつな」の４種類。

催事コーナーにて試食はご用意しますが、「かぼちゃ」「とうもろこし」「こまつな」の３商品は、店内冷蔵ケースからお買い求めください。今回の催事では、定番のカットサイズに加えてホールサイズも販売予定です。

さらに、製造過程で出る端材や、納品都合で出るカットの余りを再アップサイクルした「Vege Rusk"ベジラスク"」も登場。

どちらも、添加物を最小限に抑え、素材本来のやさしい味わいを活かした手作りスイーツです。

試食コーナーでは、テスト販売商品を含む全ラインナップをお楽しみいただけます。

“家族全員で挑む”理由 ～ブルーブロッサムの原点～

ブルーブロッサムの名前は、創業者・工藤の娘たちの名前に由来しています。

「子どもたちの未来のために、家族でできる仕事を」との想いから、家族全員で事業をスタート。

不登校や発達障害といった家庭の経験を経て、

「適材適所が叶えば、就労支援でなくても社会とつながれる」という信念のもと、日々新しい挑戦を続けています。

販促チラシなどのデザインや、製品のキャラクターイラストも娘が手がけ、まさに“家族の想い”が詰まったブランドです。

“もったいないを、おいしさに。”を合言葉に

ブルーブロッサムは、札幌近郊の農家さんで出る規格外野菜を活用し、お菓子を製造することで食品ロス削減に取り組んでいます。

「やさいのパウンドケーキ」をさらにアップサイクルした「ベジラスク」は、まさに“もったいない”を“おいしさ”に変える象徴的な一品。

こうした活動を通して、食の循環と地域のつながりを生み出しています。

代表コメント（株式会社ブルーブロッサム 代表取締役 工藤 勲）

ブルーブロッサムをより多くの方々に知っていただきたい。

規格外野菜の使い道がこんなにあるということ、そして家族全員で経営している実例を通じて、

“働く”や“生き方”の新しいカタチを感じていただけたら嬉しいです。

会社概要

会社名：株式会社ブルーブロッサム

代表者：代表取締役 工藤 勲

所在地：北海道札幌市

設立：2024年(2022年より個人事業)

URL：https://vegeblueblossom.com/

オンラインショップ：https://shopblueblossom.com/

Instagram：https://www.instagram.com/vege_bb/