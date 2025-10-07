NANGA SHOP HARAJUKUをMODMNTがジャック！新ブランドのローンチを記念しレセプションパーティーを開催！

株式会社ナンガ[動画: https://www.youtube.com/watch?v=HVl38YirE8w ]

株式会社ナンガは、新ブランドMODMNT（モドメント）のローンチを記念し、NANGA SHOP HARAJUKUとTRUNK HOTELにて、レセプションパーティーを開催いたします。

※パーティーは招待制となっております。

また、1stデリバリーの前日である2025年10月9日（木）には、NANGA SHOP HARAJUKUにて先行販売を開始。店内をMODMNTをイメージした什器とビジュアルでジャックし、ソリッドでアーバンなブランドの世界観を感じる仕様に。

一足先にMODMNTが手に入る機会をお見逃しなく。

MODMNTジャック（先行販売）

【開催店舗】

NANGA SHOP HARAJUKU

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前６丁目１６－１９ 原宿WATビル

【開催日】

2025年10月9日（木）

【営業時間】

11:00-20:00

MODMNTとは

「Module（組み合わせ）」「Mode（流行）」「Equipment（装備／道具）」「Element（要素）」を組み合わせた造語「Modulement」の略称。

デザイン提供を務めるのはNEPENTHES アメリカ代表で、ニューヨークを拠点に活躍するデザイナー・鈴木大器氏。

アメリカン・アウトドア・ミリタリー・ヴィンテージといった要素を現代的な視点で解釈し、独自の感性から生み出されたユニットを自由に組み合わせ、拡張できる“道具のようなウェア”を展開します。

【会社概要】

社名：株式会社ナンガ （英文社名 NANGA Co.,Ltd）

本社所在地：〒521-0223 滋賀県米原市本市場182-1

創業・設立：1985年（昭和60年）4月

代表者：代表取締役 横田 智之（よこた ともゆき）

事業内容：アウトドア製品・アパレル製品の企画、開発、生産、販売

公式ホームページ：https://modmnt.jp/

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/modmnt_official/