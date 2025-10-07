発売記念イベントやキャンペーンが盛り沢山 !!GRAN EGOIST 25Autumn&Winter 新作アイテムが【ドン・キホーテ、アピタ、ピアゴ】にて販売開始!!

株式会社GT

現在GALブーム再燃も相俟って当時EGOISTを着用されていた方にまた着用してもらいたい、若い女の子達にも知ってもらい着用してもらいたい、彼氏彼女一緒に着用してもらいたい、家族みんなで仲良く着用してもらいたいというY2Kシミラールック提案商品になっております。

最新のトレンドやプリントギミックを取り入れたGRAN EGOISTならではの洗練された商品を多数展開。カップルでシェアしたりあえて違うサイズを選んでみたり自由な発想でコーディネートができるブランドです。

今季からキッズアイテムも多数展開します。アパレルはもちろんのこと雑貨アイテムなど充実した品揃えになっており家族・親子でもお楽しみいただけます。

ドン・キホーテ公式Xにて近日、リポストキャンペーンやイベント情報など告知します。

ドン・キホーテ公式X :https://twitter.com/donki_donkiドン・キホーテ公式アピタ・ピアゴ公式X :https://x.com/apita_piago_unyアピタ・ピアゴ公式X

GRAN EGOIST 販売記念イベント開催

eggモデルの『erica』と小学生ギャルモデル『KOGYARU』ゆなち・りゅあをお迎えして

店頭にてサイン＆写メ会イベント開催!!

■イベント参加方法

対象店舗にてGRAN EGOIST対象商品を税込8,000円以上ご購入のレシートをお持ちのお客様、

先着各部100枚参加券をお渡しします。

＊8,000円(税込）ごとに1枚となります。

対象商品ご購入のレシートをご持参ください。

＊参加券がなくなり次第、受付終了となります。

■イベント内容

(サイン)色紙またはお客様私物に1回

(撮影)お客様スマホによる集合撮影1回

ericaりゅあゆなち

会場：MEGAドン・キホーテ札幌狸小路本店 2F特設会場

■イベント開催店舗

日時：2025年11月1日(土）1部15：00～ 列が途切れ次第終了

出演：erica・KOGYARU(ゆなち・りゅあ)

レシート対象店舗：MEGAドンキ狸小路別館

MEGAドン・キホーテ新川店

MEGAドン・キホーテ函館店

MEGAドン・キホーテ西帯広店

MEGAドン・キホーテ旭川店

ドン・キホーテ手稲店

ドン・キホーテ平岡店

＊イベント会場はMEGAドン・キホーテ札幌狸小路本店ですが、対象商品の販売は

【MEGAドンキ狸小路別館】となります。

対象期間：2025年10月11日～イベント終了まで

対象商品：GRAN EGOIST対象商品＆イベント限定商品

会場：MEGAドン・キホーテ新川店 2F特設会場

日時：2025年11月2日(日）1部10：00～ 2部13:00～ 列が途切れ次第終了

出演：erica・KOGYARU(ゆなち・りゅあ)

レシート対象店舗：MEGAドンキ狸小路別館

MEGAドン・キホーテ新川店

MEGAドン・キホーテ函館店

MEGAドン・キホーテ西帯広店

MEGAドン・キホーテ旭川店

ドン・キホーテ手稲店

ドン・キホーテ平岡店

対象期間：2025年10月11日～イベント終了まで

対象商品：GRAN EGOIST対象商品＆イベント限定商品

会場:アピタ東松山店(ピオニウォーク東松山） 2F特設会場

日時：2025年11月29日(土）1部11：00～ 2部14:00～ 列が途切れ次第終了

出演：erica・KOGYARU(ゆなち・りゅあ)

レシート対象店舗：アピタ東松山店

対象期間：2025年10月11日～イベント終了まで

対象商品：GRAN EGOIST対象商品＆イベント限定商品

☆☆イベント情報詳細はコチラ☆☆

https://www.donki.com/products/granegoist_event_sl/

GRAN EGOIST発売記念majicaキャンペーン

イベント詳細は後日、発表いたします。

詳細はまだ秘密ですが、驚きと感動をお届けします。

GRAN EGOISTは限られたドン・キホーテ アピタ・ピアゴでの取扱い店舗のみの販売となります。

ドン・キホーテ、アピタ、ピアゴ展開店舗一覧

EGOISTのブランドの由来と始まり

由来は"わがまま" "利己主義" 誰にも媚びない芯のある女の子のブランド始まりは1994年に鬼頭一弥が株式会社エゴイストを創業。1999年、渋谷109にショップをオープン。森本容子や中根麗子といったカリスマ店員によって驚異的な売上で成長。

EGOIST OFFICIAL :https://egoist-store.jpegoist official online shopinstagram :https://www.instagram.com/egoist_official/egoist official instagramyouTube :https://www.youtube.com/channel/UC8liczcHNrmaI6Bwb09ReZQegoist 公式you Tubetik tok :https://www.tiktok.com/@egoist_official_?lang=ja-JPegoist 公式 tiktok

株式会社GT

今回GRAN EGOISTの企画生産まで行ってますが、弊社は主力ブランドを5ブランド持ちアパレルから靴までトータルで企画生産している会社です。大手有名ショップやセレクトショップの製品企画からプロデュースし製品の生産までしております。他社様ブランドとコラボ企画やイラストレーターとのコラボ企画なども行っております。