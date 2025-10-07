中華の余韻に、泡のきらめきを-甘口スパークリング日本酒「澪」、10月より提供開始｜中国料理 神戸壺中天

明海グループ株式会社150ml・300ml・750ml--シーンに合わせて選べる澪の3サイズ

神戸の中華レストラン「壺中天」では、2025年10月より、宝酒造のスパークリング日本酒「澪（みお）」の提供を開始いたします。

中華料理と日本酒の、意外な邂逅

「中華料理に日本酒？」という驚きは、グラスを傾けた瞬間に心地よい裏切りへと変わります。

「澪」は、ほんのり甘く、繊細な泡が舌の上で踊るスパークリングタイプの日本酒。アルコール度数も控えめで、食前酒としての華やかさはもちろん、辛味の効いた中華料理をやさしく包み込み、食後のデザートにも寄り添う万能な一杯です。

秋のフェアとのペアリングもおすすめ

グラスの中で踊る泡--澪のきらめきが、食卓に華を添える食後の甘味にも、澪はそっと寄り添う--杏仁豆腐との優しい調和

現在開催中の秋の期間限定フェア「壺中の晩餐」では、牛タンや鮑など、季節の贅沢食材を使ったコース料理をご用意しています。

「澪」の爽やかな甘みは、これらの濃厚な味わいに寄り添い、料理の余韻をより豊かに引き立てます。

辛味・旨味・甘味が交錯する中華の世界に、和の泡が新たな調和をもたらします。

澪の魅力を、神戸壺中天の空間で

ようこそ、泡の世界へ。澪を手に、ひとときのご案内を

「神戸壺中天」では、料理とのペアリングを通じて「澪」の新たな魅力を発見していただけるよう、スタッフが丁寧にご案内いたします。

グラスでの提供はもちろん、ボトルでのご注文も可能。特別なひとときを彩る一杯として、ぜひご賞味ください。

【提供概要】- 提供開始日：2025年10月1日（水）- 提供形態：グラス／ボトル- 提供時間帯：ランチ・ディナーともにご注文可能- 対象店舗：中華レストラン「神戸壺中天」（神戸）

〈中国料理 神戸壺中天（こうべこちゅうてん）概要〉

店舗名 ： 中国料理 神戸壺中天

所在地 ： 〒650-0037 神戸市中央区明石町32番地 明海ビル B1F Block32

営業時間 ： ランチ 11:00～14:30(L.O.14：00)／ディナー 17:00～21:00(L.O.20:00)

電話番号 ： 078-334-1002

アクセス ： JR三ノ宮/各線三宮駅から徒歩14分・JR元町駅/阪神元町駅から徒歩7分

HP URL ： https://www.kobekochuten.jp/

instagram： https://www.instagram.com/kobekochu32/

予約方法 ： 公式HP(https://kobekochuten.jp/)やお電話からも承っております。