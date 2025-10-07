中華の余韻に、泡のきらめきを-甘口スパークリング日本酒「澪」、10月より提供開始｜中国料理 神戸壺中天
150ml・300ml・750ml--シーンに合わせて選べる澪の3サイズ
神戸の中華レストラン「壺中天」では、2025年10月より、宝酒造のスパークリング日本酒「澪（みお）」の提供を開始いたします。
中華料理と日本酒の、意外な邂逅
「中華料理に日本酒？」という驚きは、グラスを傾けた瞬間に心地よい裏切りへと変わります。
「澪」は、ほんのり甘く、繊細な泡が舌の上で踊るスパークリングタイプの日本酒。アルコール度数も控えめで、食前酒としての華やかさはもちろん、辛味の効いた中華料理をやさしく包み込み、食後のデザートにも寄り添う万能な一杯です。
グラスの中で踊る泡--澪のきらめきが、食卓に華を添える
食後の甘味にも、澪はそっと寄り添う--杏仁豆腐との優しい調和
秋のフェアとのペアリングもおすすめ
現在開催中の秋の期間限定フェア「壺中の晩餐」では、牛タンや鮑など、季節の贅沢食材を使ったコース料理をご用意しています。
「澪」の爽やかな甘みは、これらの濃厚な味わいに寄り添い、料理の余韻をより豊かに引き立てます。
辛味・旨味・甘味が交錯する中華の世界に、和の泡が新たな調和をもたらします。
ようこそ、泡の世界へ。澪を手に、ひとときのご案内を
澪の魅力を、神戸壺中天の空間で
「神戸壺中天」では、料理とのペアリングを通じて「澪」の新たな魅力を発見していただけるよう、スタッフが丁寧にご案内いたします。
グラスでの提供はもちろん、ボトルでのご注文も可能。特別なひとときを彩る一杯として、ぜひご賞味ください。
【提供概要】
- 提供開始日：2025年10月1日（水）
- 提供形態：グラス／ボトル
- 提供時間帯：ランチ・ディナーともにご注文可能
- 対象店舗：中華レストラン「神戸壺中天」（神戸）
〈中国料理 神戸壺中天（こうべこちゅうてん）概要〉
店舗名 ： 中国料理 神戸壺中天
所在地 ： 〒650-0037 神戸市中央区明石町32番地 明海ビル B1F Block32
営業時間 ： ランチ 11:00～14:30(L.O.14：00)／ディナー 17:00～21:00(L.O.20:00)
電話番号 ： 078-334-1002
アクセス ： JR三ノ宮/各線三宮駅から徒歩14分・JR元町駅/阪神元町駅から徒歩7分
HP URL ： https://www.kobekochuten.jp/
instagram： https://www.instagram.com/kobekochu32/
予約方法 ： 公式HP(https://kobekochuten.jp/)やお電話からも承っております。