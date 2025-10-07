【コラボ大公開】「My Little Box × KERASTASE（ケラスターゼ）」の特別ボックスで、秋の夜長は贅沢なヘアケアタイムを

My Little Box Japan 株式会社

公式HP：https://www.mylittlebox.jp

My Little Box株式会社のサブスクリプションサービス「My Little Box」（マイリトルボックス）は、定期便会員向けに展開する「ライフスタイルを彩る、ご褒美ボックス」です。2025年10月1日より発売中の10月号では、KERASTASE（ケラスターゼ）との特別コラボレーションを期間限定で実施いたします。ヘアケアに特化したボックスでは、まるで魔法にかけられたように髪が艶めくレシピをご紹介。オリジナルヘアケア雑貨に加え、KERASTASEのベストセラー4点のアイテムにより、秋の夜長にパーフェクトなラグジュアリーなヘアケアを叶えてくれる美容ボックスです。

テーマは「Le livre de Beaute」

グリモワール（= 魔法書）仕立てのボックスでお届けするのは、魔法のようにキレイを叶えてくれる、ビューティアイテムたち。魔法書に書かれた指示にそって、ひとつひとつ丁寧に手順をこなしましょう。髪に光沢と艶をまとえば、いつのまにか毎日の生活もあなたの笑顔も、自ずと輝くもの。さあ、自分を信じて、新たなページをめくってみて。

My Little Box 10月号お届けする内容

My Little Box Original.

・ヘアタオル

・オリジナル小冊子

KERASTASE（ケラスターゼ）計4点

・セラム フォーティファイ 30ｍＬ

・フルイド オレオ リラックス 100ｍＬ

・バン クロノロジスト R 1包

・マスク クロノロジスト R 1包

販売に関する詳細

販売期間：2025年10月31日まで ※なくなり次第終了

定期便価格：3,580円（税込）毎号嬉しい送料無料！

発送開始日：2025年10月7日（火）より順次発送

＊初回の10月号は3,580円で販売、定期便で継続する場合、次号の「冬の特大号」（11月発送）は7,160円（2ヶ月分）となります。

＊数量限定のため、販売期間内であっても数量の上限に達した場合、お申込みの受付は終了いたします。

＊［発送について］定期便会員には2025年10月7日より発送を開始いたします。10月の販売期間中に新規でお申込みいただいた場合は、お申込みより10日前後で随時発送いたします。

■My Little Box Original.

ヘアタオル

時短を叶える、優秀ヘアタオル

ターバンのような形状で、濡れた髪を包みこむヘアタオル。お風呂上がりのスキンケア時などに使うと、濡れた髪の水分をタオルが吸収してくれるので、ドライヤーを使う時間の短縮に。ドライヤーの熱にさらされる時間が短縮されるので、熱による髪ダメージを抑えるだけでなく、身支度の時短にもなって、一石二鳥です。リサイクルで生まれたポリエステル生地の立体感のあるジャガード織りで、ふわふわとした心地いい肌触りです。

■KERASTASE

可愛さにモチベが上がる、赤とピンクのバイカラーのタオル。髪をタオルに入れ、ねじって後方に持っていき、ループをボタンに引っ掛けるだけ。

ケラスターゼは、先進の研究に裏付けられた確かな知識と、世界中の美容師に支えられた高い技術を融合。最適なケアで極上のラグジュアリー体験を提供するヘアケアブランドです。お客さま一人ひとりの異なる髪の悩みやニーズに寄り添い、それぞれに特化した幅広い製品ラインナップを展開しています。

フルイド オレオ リラックス 100ｍＬフルイド オレオ リラックス

くせを抑え、さらさらとツヤめく髪であなたの魅力に磨きがかかる

日本人の髪の特徴に合わせて、開発したテクノロジーを採用。くせやうねりを抑えながら、まとまりが続く髪へ導きます。さらさら仕上げで、重くなりにくいので、ヘアオイル初心者にもおすすめ。透明感のあるスズランとさわやかさを与えるマリーゴールドをベースとしたフローラルフルーティームスクの香り。

セラム フォーティファイ 30ｍＬセラム フォーティファイ

「髪の弱り」に着目

切れ毛に負けない美髪を目指して

頭皮に活力感を与え健やかに導く、スキンケア発想の洗い流さないスカルプトリートメント。アルギニン（毛髪補修成分）を含む10種以上の有効成分*を配合、弱った毛髪を補強・補修。切れ毛による頭頂部の細かい浮き毛や、毛量の減少を防ぎ、まとまりのある健やかで美しい髪へと導きます。ベルガモットとほのかなアロマグリーンの香りは、爽やかに颯爽と歩くあなたを後押ししてくれるよう。

バン クロノロジスト R / マスク クロノロジスト R 各1包バン クロノロジスト Rマスク クロノロジスト R

贅沢を極めたハイブリッドなヘアケアシリーズ

バシ クロノロジスト R

ヒアルロン酸Na（うるおい・保湿）を含むテクノロジーで頭皮と毛髪両方を保湿し、健やかな状態へ導きます。髪にツヤを与え、健康的な印象で髪本来がもつ質感へ導きます。

マスク クロノロジスト R

頭皮・毛髪にうるおいを与え、健康的で美しいツヤを与えます。髪の表面をなめらかにケアし、ごわつきを抑えます。

＊アルギニン(毛髪補修成分)ショウガ根エキス(コンディショニング成分)カフェイン(コンディショニング成分)キシリチルグルコシド、無水キシリトール、キシリトール(保湿成分)サフラワーグルコシド(コンディショニング成分)レスベラトロール(コンディショニング成分)トコフェロール(ビタミンE)(コンディショニング成分)ピリドキシンHCI (ビタミンB6)(コンディショニング成分) パントテン酸Ca (ビタミンB5)(頭皮を健やかに保つ)ナイアシンアミド(ビタミンB3)(保湿成分)

担当コメント・次号の予告

今回のKERASTASEとのコラボレーションは、定期便会員が選ぶベストコスメの連続受賞や、みなさまからの熱いリクエストにお応えして、ようやく実現することができました。最近はもう夜が長くなりつつありますが、ボックスでお届けする、ケラスターゼのラグジュアリーなヘアケアアイテムで、ぜひ至福のナイトタイムをお過ごしいただけると嬉しいです。

次号の予告

ホリデーシーズンが待ち遠しくなる豪華ラインナップ！

11月1日に販売開始する、次号の「冬の特大号」（7,160円）では、昨年に続き、YSL Beautyとの再タッグで特別なボックスをお届けします。昨年の反響や様々なご感想により、今年はさらにパワーアップ。ホリデーシーズンを彩るのにふさわしい、充実した華やかなラインナップでボックスをお届けさせていただきます。乞うご期待ください！（PR 井上）

My Little Box （マイリトルボックス）とは頑張る自分に贈る、パリ生まれのご褒美ボックス

“日常にきらめきを与える”というコンセプトのもと、会員にボックスをお届けする、パリ生まれのサブスク。2013年に日本上陸後、全国総計240万箱以上のサプライズを毎月お届けしています。

ボックスの中には、厳選された人気コスメや、パリでデザインされたトレンド雑貨など、日常を楽しむヒントが満載。日頃頑張る「自分へのご褒美」や「セルフギフト」として親しまれています。

[公式HP] mylittlebox.jp(https://www.mylittlebox.jp/)「マイリトルボックス」で検索

[公式Instagram] @my_little_box_japan #マイリトルボックス

[公式オンラインショップ My Little Corner] mylittlecorner.jp(https://www.mylittlecorner.jp/)「マイリトルコーナー」で検索

[パートナーシップ・コラボに関するお問合せ] Mail : partner@mylittlebox.jp