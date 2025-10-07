「【裁決事例から学ぶ相続対策】夫婦の預金が混ざっている場合の分け方は？」無料Webセミナーを開催

辻・本郷 税理士法人

辻・本郷 税理士法人（本社：東京都新宿区、理事長：桑木小恵子）は、2025年10月14日（火）より「【裁決事例から学ぶ相続対策】夫婦の預金が混ざっている場合の分け方は？」セミナーを開催いたします。

【裁決事例から学ぶ相続対策】第二回では、夫婦の預金が混ざっている場合の相続税上の取り扱いについて考えます。実際の裁決事例（R4.2.15公表）をもとに、夫婦それぞれの資金の出どころや管理状況がどのように評価されるのか、相続税の課税可否にどのような影響を及ぼすのかを解説します。夫婦間の預金が一体化しているケースは少なくなく、分け方次第で相続財産の評価や税務署の指摘に直結します。本セミナーでは、税務調査で問題となった経緯や判断のポイントを整理し、実務での注意点やリスク回避のヒントを税理士がわかりやすくお伝えします。

【裁決事例から学ぶ相続対策】夫婦の預金が混ざっている場合の分け方は？詳細を見る :https://form.k3r.jp/ht_tax/251014?k3ad=prtセミナー概要

■セミナータイトル：【裁決事例から学ぶ相続対策】夫婦の預金が混ざっている場合の分け方は？

■開催日（期間）：2025年10月14日（火）11時30分 ～ 2025年10月20日（月）17時00分

※講演時間は約30分

■開催方法：Webセミナー

■費用：無料

■定員：なし

■講演トピック：

1.事案の概要と夫婦預金の状況

2.夫婦の収入割合と預金の按分

3.争点と税務署・審判所の判断

4.結論と実務上の示唆

■備考：

1) 事前に収録した動画をご視聴いただきます（講演時間は約30分となります）。

2) お申し込みいただいた方に、受講方法等を記載したご案内メールを視聴期間初日にお送りします。

■主催：辻・本郷 税理士法人

こちらよりお申込みください :https://form.k3r.jp/ht_tax/251014?k3ad=prt申込期限：2025年10月10日（金）17時00分講師情報三ッ井 孝生（みつい たかお）辻・本郷 税理士法人 仙台事務所相続センター シニアコンサルタント／税理士三ッ井 孝生（みつい たかお）

医療法人の事務職員を経て、2017年に辻・本郷 税理士法人に入社。当初は医療法人や個人開業の医師・歯科医師の税務会計業務に従事。2022年からは主に相続税に関する業務に従事し、お客様の幅広いご要望に応えられるよう研鑽に励んでいる。

法人概要

辻・本郷 税理士法人は、国内最大規模の税理士法人として全国90拠点、従業員数2000超、顧問先数19,000社の実績を有する。法人顧問業務や個人の資産税業務を中心として、そのほか、事業承継・医療・公益法人国際税務など、それぞれの専門分野ごとにコンサルティングを行っている。

■セミナーに関するお問い合わせ

consuldiv@ht-tax.or.jp（辻・本郷セミナー）

■記事に関するお問い合わせ

https://www.ht-tax.or.jp/contact/