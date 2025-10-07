【10/27（月）開催】ブイキューブ、HR×AIをテーマにした1,000名超ハイブリッドイベントの開催を支援

株式会社ブイキューブ

株式会社ブイキューブ（本社：東京都港区、代表取締役社長 グループCEO 間下 直晃 以下、ブイキューブ）は、10月27日（月）15:00～18:00に株式会社ロゴラボ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：野崎 智裕）が主催するビジネスリーダー向けイベント「Case Study Fes：AI時代、いま求められる "組織を活性化させる" HR/人事」を、企画から運営、効果測定までをワンストップで支援する戦略的イベントプロデュースサービス「One イベント」を活用し、全面的にプロデュースいたします。当日は、当社が運営するハイブリッドイベント専用スタジオを会場とし、オンラインイベントプラットフォーム「V-CUBE Communication Platform（以下、VCP）」を用いた配信でイベントは開催されます。

申し込みURL：

https://logo-labo.com/case-study-fes202510?kk2510=vc

■「Case Study Fes」の開催背景について

働き方の多様化と人材流動の高まりにより、従業員が人事に期待する価値も変化し、企業の人事は転換点を迎えています。AIやDXをはじめとして、採用・育成・配置・評価・定着をデータでつなぎ、個人とチームの状態に合わせた支援を最適化する取り組みがすすみ、HR/人事業務のあり方を変えつつあります。そして、企業においてはエンゲージメントと生産性を同時に高めることが求められています。本イベントでは、現場で成果を上げている具体策と仕組みを紹介しながら、いま求められる“組織を活性化させるHR/人事”の秘密を探ります。

■本イベントにおけるブイキューブの役割について

ブイキューブは本イベントを、3万件を超えるイベント支援で培ったノウハウをもとに開発された、当社の戦略的イベントプロデュースサービス「One イベント」で全面的にプロデュースしています。煩雑になりがちな企画から、当日の運営、事後の効果測定までを一気通貫で手掛けており、イベント運営の効率化とコミュニケーションの質の向上が期待されます。また、配信会場は、当社のハイブリッドイベントに特化したスタジオを利用し、配信システムはオンラインイベントプラットフォーム「VCP」を導入します。

これらを活用したハイブリッドイベントの開催・運営サポートまで、ワンストップでブイキューブが提供しています。

戦略的イベントプロデュースサービス「One イベント」について https://jp.vcube.com/eventdx

VCPについて https://jp.vcube.com/service/vcp

■イベント概要

日時：2025年10月27日（月）15:00～18:00（14:30受付開始、現地開催は終了後にネットワーキングあり）

対象：企業の経営層、人事部・HR部門の責任者および担当者

費用：無料

主催：株式会社ロゴラボ

定員：オンライン 1,000 名、現地 50 名 ※現地参加は抽選制となります。

会場：オンライン、現地 ※現地参加の方は当選メールにてご案内いたします。

お申し込み方法：下記専用イベントページよりお申し込みください。

＜登壇企業一覧（順不同）＞

コクヨ株式会社、YKK AP株式会社

