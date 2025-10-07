最新機種「iPhone 17」シリーズのプレミアムスクエアケース with Magsafeが、caseplayにて販売開始！
株式会社FOX（本社：東京都千代田区、代表取締役：五十畑 理央）が運営する、デザイン豊富なスマホケースを提供するサービスcaseplay（ケースプレイ）は、最高品質のプリントと堅牢で抜群の耐衝撃性能を実現するために独自設計された「プレミアムスクエアケース with Magsafe」を販売開始いたしました。トレンドを取り入れたデザインから人気のキャラクターやファッションブランドとのコラボレーションまで、1,500種類以上の豊富なデザインラインナップを揃えており、今後も順次追加予定です。
■プレミアムスクエアケースの製品特徴
▷対応機種
iPhone 17 / iPhone Air / iPhone 17 Pro / iPhone 17 Pro Max
※11月中旬頃の発送
▷カラーバリエーション
クリア、クリアブラック
▷販売価格
\6,980（税込）
※一部デザインによって異なる場合があります
▷商品ページ
https://caseplay.shop/pages/premiumsquarecase-magsafe
▷フレームとパネルの分離構造
プレミアムスクエアケースの最高品質のプリントは、独自の分離構造によるものです。現在世の中に流通しているオンデマンド製法のスマホケースはプリンタの特性上どうしても表刷りになり、プリントの発色に限界がありました。プレミアムスクエアケースはフレームとパネルを分離させることで、パネルへの裏刷りが可能になりプリンタ能力を最大限引き出し、非常に高品質の仕上がりを実現します。
▷ミニマルながらMILスペック3倍の耐衝撃性能
プレミアムスクエアケースはMILスペック3倍となる抜群の耐衝撃性能を有します。フレームとパネルの分離構造は落下などの衝撃を緩和する効果も生み出しており、あらゆる角度で3.6mからの落下テストを複数回実施し、クリアしています。ミニマルなデザインながら非常に優れた耐衝撃性能を実現します。
▷すべてがサステナブルな素材
プレミアムスクエアケース本体はフレームとパネルには、ともに再生素材が使用されています。さらにデザインのプリントにはミマキエンジニアリング社製の『GREENGUARD Gold』認証のUV硬化インクを使用したり、商品配送時のパッケージにも全て再生紙を利用したり、caseplayはあらゆる側面で環境配慮した取り組みを実施しています。
※GREENGUARDは、米国の第三者安全科学機関であるUL社が実施する、室内空間における化学物質排出に関する環境認証制度です。公平な経験科学データに裏付けされた情報を基に、化学物質の室内空間への排出量が少なく、より環境に配慮された製品が認証を受けられます。認証には通常とGoldの２種類があり、Goldには通常よりも厳しい基準値が設定されています。
出典：株式会社ミマキエンジニアリングHP
■プレミアムスクエアケース用着せ替えパネルについて
プレミアムスクエアケースは、独自の分離構造を採用しており、パネル部分を自由に着せ替え
ることができます。 プレミアムパネルと組み合わせることで、その日のファッションや気分に合わせてスマホケースをコーディネートできる、新しい楽しみ方を提供します。
プレミアムスクエアケース用着せ替えパネル：
https://caseplay.shop/pages/premiumpanel
■Magasfe対応アイテム
プレミアムスクエアケース with Magsafeは「Magsafe」に対応しております。caseplayで展開中の「プレミアムカードウォレット」や「プレミアムリングスタンド」と組み合わせてご利用いただけ、さらに便利でスマートな使い心地を実現します。
プレミアムカードウォレット：https://caseplay.shop/collections/h1_pw
プレミアムリングスタンド：https://caseplay.shop/collections/h1_ps
■caseplayについて
caseplayは、独自に開発した受発注システムにより受注した商品のみをオンデマンド印刷で都度生産し、無駄なものを作り出さない、多くの機種×多くのデザイン×多くのアイテムの在庫を抱えることなく販売可能なプラットフォームです。（ビジネスモデル特許出願済）
日本で最もシェアの大きなiPhoneシリーズに加えて、人気のAndroidスマートフォンユーザーにも自分らしい好きなデザインのスマートフォンケースをはじめとするテックアクセサリーを提供します。
2025年2月_期指定領域における市場調査
調査機関：日本マーケティングリサーチ機構
■URL
https://caseplay.shop/
■FOX会社概要
会 社 名：株式会社FOX
所 在 地：東京都千代田区有楽町1-1-2 日比谷三井タワー 12F
代表取締役：五十畑 理央
▷FOX.INC URL： https://foxinc.jp
▷FOX ONLINE STORE URL：https://store.foxinc.jp/
＜事業内容＞
FOXは2011年に創業し、スマートフォンケースの輸入販売からスタートしました。これまで世界中のさまざまなメーカーや工場とのリレーションシップを築き、商材カテゴリーの領域を拡大してきました。現在ではスマートフォンケースの輸入販売だけではなく、Blackberry（スマートフォン本体）やIoTガジェットの輸入販売からファッションブランドケースのサプライヤとしての商品供給、大手通信キャリア向けタブレットデバイスのプロデュースに至るまで、スマートフォン関連アイテムに関わる事業を中心に展開しています。
創業以来、FOXはただ単に“物を売る”ということではなく“お客様への価値の提供”を信条に、常にマーケティング志向で一つ一つの事業に真摯に取り組み、多くの実績を積み重ねてきました。これまでの事業で培ったノウハウとナレッジ（ネットワークによる確かな情報収集力、市場のニーズをいち早く取り入れた企画力、機能的で高品質なものづくり、大手通信キャリアや百貨店などの良質な販売チャネルへの流通、顧客接点として重要な役割を担うCSチーム構築、など）を昇華させ、スマートフォン関連領域における、健全かつ強固なサプライチェーンの構築に取り組み続けています。
※本プレスリリースに記載している会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。