【株式会社 平賀】Jリーグクラブ『ザスパ群馬』のオフィシャルパートナーへ　～小売の販促支援を通じて、地域とスポーツの未来を応援～

株式会社 平賀群馬とのご縁を胸に、販促支援で地域とスポーツの未来を応援します。

◆パートナー契約締結の背景

株式会社平賀は東京・練馬で創業。「小売流通の今日をみつめ、明日をデザインする」というミッションのもと、全国へお取引の輪を広げる中で、1969年には群馬県高崎市に支店を開設。以来、群馬県においても、多くの小売企業様の販促支援を通じて、地域の皆さまとともに歩み、成長を続けてまいりました。

一方、ザスパ群馬は、草津温泉の地域リーグチームを母体に2002年に設立され、2005年にはJリーグ昇格を果たしたクラブです。「サッカーを通じて地域の楽しみを創り、誇りを共有。」というクラブ理念の元、地域に根ざした取り組みを大切にしながら、変化を受け入れ、挑戦を重ねています。

今回のパートナー契約は、長年にわたる地域企業様とのご縁を背景に、地域密着型のクラブであるザスパ群馬と連携することで、販促支援の新たな可能性を広げ、地域経済の活性化により具体的に貢献していきたいという想いから実現したものです。

ザスパ群馬がJリーグ加盟20周年を迎える節目の年に、平賀がオフィシャルパートナーとして参画できることを大変光栄に思います。2025年10月12日（日）に開催される「Jリーグ加盟20周年記念メモリアルマッチ」（vs ヴァンラーレ八戸戦）では、地域の皆さまとスポーツの感動を共有し、応援の輪を広げてまいります。

今後も株式会社平賀は、「小売の課題解決が日本一得意な会社」を目指し、販促支援の力で地域社会とスポーツ文化の発展に寄与してまいります。

◆ザスパ群馬について

ザスパ群馬は、1995年に「リエゾン草津」として活動を開始し、2002年に「ザスパ草津」へ改称。2005年にはJリーグに加盟し、2013年には群馬県全体をホームタウンとする姿勢を明確にするため、現在の「ザスパクサツ群馬」という名称となりました。チーム名は、草津温泉に由来し、英語で温泉を意味する「SPA」と「草津」を組み合わせたものです。クラブのエンブレムは、アイデンティティである「温泉」を象徴する湯気の3本ラインを中心に、上州名物「雷」を掛け合わせたデザイン。これは、無限に湧き上がる温泉の力と、雷のようなスピード感ある攻撃を表現しています。

株式会社平賀について

販促のあらゆる「不」を解消し『小売の課題解決が日本一得意な会社』を目指しています。

1956年の創立以来、スーパーマーケットや家電量販店など、小売業の多様なニーズに応えてきました。主なサービスは、販促コンサルティングに基づく52週MD施策の実施、販促管理システムの企画・運営やSNSを活用したマルチチャネルマーケティングなど。顧客のニーズに応じて調査から施策の実行、効果の検証まで伴走サポートします。この包括的な支援により、販促・印刷業界におけるオンリーワンの存在として、小売業界の活性化への貢献を目指しています。



会社概要

商号 株式会社 平賀

代表取締役社長 中前 圭司

本社 〒176-0012 東京都練馬区豊玉北3丁目20番2号

〈公式サイト〉株式会社平賀｜小売流通の今日を見つめ、明日をデザインする。(https://www.pp-hiraga.co.jp/)