クリスマスには米粉入りの衣がサックサクの「モスチキン」！　大切な人へ贈る「モスチキンチケット」を販売開始

株式会社モスフードサービス

モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービス（代表取締役社長：中村 栄輔、本社：東京都品川区）は、2025年10月8日（水）から、全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く）にて「モスチキンパック（5本入り）」と引き換え可能な「モスチキンチケット」の販売を開始します。また同日より、店頭ならびにオンラインにて数量限定で冷凍の「香る醤油のローストチキン ～鹿児島県産若鶏～」を発売します。

ツールイメージ

●クリスマスには「モスチキン」

「モスチキン」は、特製醤油だれに漬け込んだ鶏むね肉をカリカリの衣で包んだモスオリジナルのフライドチキンで、1992 年から販売している人気商品です。米粉入りの衣を使用しているため、テイクアウトしてもサクサクとした食感を楽しめます。モスチキンを詰めた「モスチキンパック」は、おうちでのクリスマスやご家族でのお食事などにおすすめのパックです。

●大切な人に贈ろう！モスチキンチケット

キャンペーンを開始する10月8日（水）から「モスチキンチケット※1」の販売を開始します。「モスチキンチケット」は、「モスチキンパック（5本入り）」と引き換えることができるチケットです。引き換え期間は、2025年10月8日（水）～2026年2月28日（土）と なっており、クリスマスに限らず秋冬にご家族や仲間同士で集まる時にいつでもご利用いただけます。

購入店舗以外でも引き換えが可能なので、ギフトとしてもご利用いただけます。購入特典として「モスチキンチケット」をお買い上げのお客様に、後日使える『100円クーポン※2』をチケット1枚につき1枚進呈します。

※1 モスチキンチケットは数量限定、なくなり次第終了します。お持ち帰り専用で、ネット注文や宅配では使用できません。

※2 100円クーポンは「モスチキンチケット」をご購入、および店舗で「モスチキンパック（5本入り）」をご予約された方に進呈します。数量限定、なくなり次第終了します。2025年12月26日（金）～2026年2月28日（土）の期間、全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く）でご利用いただけます。

●クリスマス ネット特別予約注文

2025年11月12日（水）からは、12月20日（土）～12月25日（木）にお渡しするモスチキンの予約ができる「ネット特別予約注文」を受け付けます。この予約では、「モスチキンパック」と「冷凍モスチキン」の予約数1個につき1枚の『特別予約注文限定100円電子クーポン』をプレゼントします。さらに12月14日（日）までに注文すると、早割として100円お得にご購入いただけます。

●「香る醤油のローストチキン ～鹿児島県産若鶏～」を期間限定で販売 ※テイクアウト限定

キャンペーンを開始する10月8日（水）からは、モスバーガー店舗の店頭で、冷凍の「香る醤油のローストチキン ～鹿児島県産若鶏～」を数量・テイクアウト限定で販売します。「香る醤油のローストチキン」は、数種類の醤油を合わせて旨みと香りを引き立て、そこに味噌を加えてコクをプラスしたモスならではのローストチキンです。国産のレモンで味のキレとスッキリ感を出し、さらに山椒やジンジャーパウダーを加えて味の厚みと風味をアップしています。クリスマスシーズンに向けて「人混みを避けたい」「食べたいときに簡単に調理したい」などのお客様のご要望にお応えします。

＜「モスチキンチケット」概要＞

■商品名・価格 ： 「モスチキンチケット」（1,500円）

■販売期間 ： 2025年10月8日（水）～ ＊数量限定、なくなり次第終了します。

■引換期間 ： 2025年10月8日（水）～ 2026年2月28日（土）

■引換内容 ： モスチキンパック（5本入り） ＊冷凍モスチキン（5本入り）も引換可能

■購入特典 ： 「モスチキンチケット」1枚につき『100円クーポン』を1枚プレゼント

＊数量限定、なくなり次第終了します。

＊2025年12月26日（金）～ 2026年2月28日（土）の期間、全国のモスバー ガー店舗（一部店舗除く）でご利用いただけます。

■販売店舗 ： 全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く）

＊販売開始時期や販売方法は店舗により若干異なります。

＜「ネット特別予約注文」概要＞

■受付期間 ： 2025年11月12日（水）～ 12月18日（木）

■受取期間 ： 2025年12月20日（土）～ 12月25日（木）

■対象商品 ： モスチキンパック（5本入り）、冷凍モスチキン（5本入り）（各1,500円）

■購入特典 ：『特別予約注文限定100円電子クーポン』を進呈

＊対象商品1個の注文につき1枚を、決済後に進呈します。

＊100円電子クーポンの提供は会員限定となります。

（ゲスト注文の方は対象外となります）

＊2025年12月26日（金）～ 2026年2月28日（土）の期間、

全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く）でご利用いただけます。

＊ネット特別予約注文にモスチキンチケットはご使用いただけません。

■早期割引 ： 2025年12月14日（日）までは100円割引（1,400円）で販売

＊ネット決済可能なモスカードの「モスネット注文会員」が対象になります。

※単品の「モスチキン」（320円）、「香る醤油のローストチキン ～鹿児島県産若鶏～」（650円）のご予約もできますが、割引や特典については対象外です。

＜香る醤油のローストチキン～鹿児島県産若鶏～ 概要＞

■商品名・価格 ：「香る醤油のローストチキン ～鹿児島県産若鶏～」（650円）

＊冷凍状態で提供します。 ＊テイクアウト専用商品です。

■販売期間 ： 2025年10月8日（水）～ 1月 ＊無くなり次第終了

■販売店舗 ： 全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く）

＊販売状況についてはご利用店舗にお問い合わせください。

モスフードサービスでは、「おいしさ、安全、健康」という考え方を大切にした商品を「真心と笑顔のサービス」とともに提供することに一貫して取り組んでいます。創業以来守り続けるアフターオーダーの姿勢や、日本の食文化を大切にした商品開発などを通じ、今後も私たちの使命である「食を通じて、世界中の人を幸せにすること。」を実践してまいります。

※本資料中の価格はすべて税込です。