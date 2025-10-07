上場戦略と労務管理の最新動向を徹底解説！

社会保険労務士法人とうかい

東証では「2030年以降、上場から5年経過後に時価総額100億円以上」というグロース市場の上場維持基準が検討されており、新規上場（IPO）を目指す企業は、この新たな動向を踏まえた上場戦略が求められています。

また、上場達成のためには、経営戦略だけでなく、労務管理体制の整備や事業計画書の作成など、計画的な課題解決が不可欠です。しかし、これらの課題は多岐にわたり、「上場は遠い世界の話」と感じる経営者の方も少なくありません。

本セミナーでは、最新のIPO市場動向から、グロース市場の時価総額要件への具体的な対応策、新たな上場選択肢としてのTOKYO PRO Market（TPM）への上場戦略、そして、多くの企業で課題となるIPOのための労務監査のポイントまでを、事例を交えて解説します。

セミナーで学べる主なポイント

- 最新のIPO市場動向とグロース市場・TPMの現状- 時価総額要件など、最新の上場基準への対応戦略- 株式公開に向けた具体的な経営戦略と選択肢- IPOを目指す企業が押さえるべき労務監査・労務管理の重要ポイントと実務

本質的な知識と具体的な事例を通じて、上場のリアルなイメージをつかんでいただける内容となっております。上場に向けて具体的に動き出したいとお考えの経営者様、上場準備担当者様は、ぜひご参加ください。

当日のプログラム

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/55757/table/5_1_c984474f7fca416f218f7450e959289e.jpg?v=202510070427 ]

登壇者プロフィール

宮井 秀卓 氏

株式会社船井総合研究所 価値向上支援本部 IPO支援室 マネージング・ディレクター

株式会社モバイルファクトリーにて経営企画室長としてIPO準備を担当した後、取締役（事業責任者）として2015年3月に東証マザーズ上場、2017年6月に東証一部上場を経験（証券審査、取引所審査に対応）。2018年4月より株式会社船井総合研究所に参画し、IPO支援業務を立ち上げる。2022年1月マネージング・ディレクター就任。2022年4月には船井総研がJ-Adviser資格を取得すると同時にJ-QS資格を取得。

久野 勝也

社会保険労務士法人とうかい 代表

大学卒業後、大手百貨店に入社し、富裕層向けの営業を経験。経営者の役に立ちたいとの思いから起業を決意し、2011年に社会保険労務士事務所を開業。業界異例の速度で成長し、2019年5月より名古屋駅近くに名古屋事務所を開設。現在、顧問先350社以上に対して労務支援を行っている。

開催概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/55757/table/5_2_635233ddea0551a6d5100c3708167ede.jpg?v=202510070427 ]

所在地 〒451-0046 愛知県名古屋市西区牛島町5番2号 名駅TKビル5F



設立 2011年11月



代表 久野勝也



ホームページ https://www.tokai-sr.jp/



電話番号 052-433-7280