「SUPER FORMULA Rd.9 10」に出展！～新感覚VRアトラクションやボートレーサーチャレンジイベントを実施！～
一般財団法人BOATRACE振興会（東京都港区六本木）は、10月11日（土）・12日（日）の２日間、富士スピードウェイ（静岡県御殿場町）で開催される『SUPER FORMULA Rd.9 10』に出展いたします。
■臨場感のあるボート操縦体験が楽しめる
「BOATRACE VR スプラッシュバトルトラック」を出動！
前回8月の「SUPER FORMULA Rd.6-7富士」に続いて、今回の「SUPER FORMULA Rd.9 10」では、360度の迫力あるVR映像に合わせて、風・水しぶき・ボートの振動を感じながら、臨場感のあるボート操縦体験が楽しめる「BOATRACE VR スプラッシュバトル」搭載トラックを出動します。
ボートレーサーに必要な反射神経や体内時計の感覚を競うチャレンジゲーム等、幅広い世代の方が楽しめるイベントを実施します。参加者には「SUPER FORMULA会場限定」のボートレースグッズをプレゼントいたします。また、現役ボートレーサーによるトークショーも予定しています。今回の出展を通じて、国内最高峰レースを盛り上げるとともに、来場するモータースポーツファンに向けてボートレースの魅力を発信します。
出展概要
（１）BOAT RACE VR スプラッシュバトルイベント＠パノラマ広場
■日時
10月11日（土）9:00～16:30 / 10月12日（日）9:00～16:30
（２）BOAT RACE スプラッシュチャレンジ＠パノラマ広場
■日時
10月11日（土）9:00～16:30 / 10月12日（日）9:00～16:30
■内容
１.反射神経チャレンジ
ボートレーサー養成所の入所試験にも使用されるマシーンで反射神経ゲームにチャレンジ！
２.タイムストップチャレンジ
ボートレーサーに必要な体内時計の感覚を競うゲームに挑戦！
指定のタイムをクリアされた方にはボートレースオリジナルグッズをプレゼント
（３）BOAT RACE スペシャルトークショー＠イベント広場
■日時
10月11日（土）11:35～11:55
■出演者
ボートレーサー 毒島誠選手
株式会社日本レースプロモーション 代表取締役社長 上野禎久氏
スーパーフォーミュラSPサポーター 近藤みやびさん
毒島誠選手
上野禎久氏
近藤みやびさん
（４）BOAT RACE × KYOJO ドライバー トークショー＠イベント広場
■日時
10月12日（日）08:40～09:00
■出演者
ボートレーサー 根岸真優選手
ドライバー 白石いつも選手、佐々木藍咲選手
スーパーフォーミュラSPサポーター 近藤みやびさん、笠原美香さん
根岸真優選手
白石いつも選手
佐々木藍咲選手
近藤みやびさん
笠原美香さん