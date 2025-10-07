「SUPER FORMULA Rd.9 10」に出展！～新感覚VRアトラクションやボートレーサーチャレンジイベントを実施！～

一般財団法人BOATRACE振興会

一般財団法人BOATRACE振興会（東京都港区六本木）は、10月11日（土）・12日（日）の２日間、富士スピードウェイ（静岡県御殿場町）で開催される『SUPER FORMULA Rd.9 10』に出展いたします。

■臨場感のあるボート操縦体験が楽しめる

「BOATRACE VR スプラッシュバトルトラック」を出動！

前回8月の「SUPER FORMULA Rd.6-7富士」に続いて、今回の「SUPER FORMULA Rd.9 10」では、360度の迫力あるVR映像に合わせて、風・水しぶき・ボートの振動を感じながら、臨場感のあるボート操縦体験が楽しめる「BOATRACE VR スプラッシュバトル」搭載トラックを出動します。

ボートレーサーに必要な反射神経や体内時計の感覚を競うチャレンジゲーム等、幅広い世代の方が楽しめるイベントを実施します。参加者には「SUPER FORMULA会場限定」のボートレースグッズをプレゼントいたします。また、現役ボートレーサーによるトークショーも予定しています。今回の出展を通じて、国内最高峰レースを盛り上げるとともに、来場するモータースポーツファンに向けてボートレースの魅力を発信します。

出展概要

（１）BOAT RACE VR スプラッシュバトルイベント＠パノラマ広場

■日時

10月11日（土）9:00～16:30 / 10月12日（日）9:00～16:30

（２）BOAT RACE スプラッシュチャレンジ＠パノラマ広場

■日時

10月11日（土）9:00～16:30 / 10月12日（日）9:00～16:30

■内容

１.反射神経チャレンジ

ボートレーサー養成所の入所試験にも使用されるマシーンで反射神経ゲームにチャレンジ！

２.タイムストップチャレンジ

ボートレーサーに必要な体内時計の感覚を競うゲームに挑戦！

指定のタイムをクリアされた方にはボートレースオリジナルグッズをプレゼント

（３）BOAT RACE スペシャルトークショー＠イベント広場

■日時

10月11日（土）11:35～11:55

■出演者

ボートレーサー 毒島誠選手

株式会社日本レースプロモーション 代表取締役社長 上野禎久氏

スーパーフォーミュラSPサポーター 近藤みやびさん

毒島誠選手上野禎久氏近藤みやびさん（４）BOAT RACE × KYOJO ドライバー トークショー＠イベント広場

■日時

10月12日（日）08:40～09:00

■出演者

ボートレーサー 根岸真優選手

ドライバー 白石いつも選手、佐々木藍咲選手

スーパーフォーミュラSPサポーター 近藤みやびさん、笠原美香さん

根岸真優選手白石いつも選手佐々木藍咲選手近藤みやびさん笠原美香さん