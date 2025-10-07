【海外初出店で快挙！】海外1号店が魁力屋の歴代最高月商を記録！

株式会社魁力屋京都北白川 ラーメン魁力屋をチェーン展開する株式会社魁力屋（https://corp.kairikiya.co.jp/本社：京都市中京区、代表取締役社長：藤田 宗、以下魁力屋）の海外1号店としてオープンいたしました「京都北白川 ラーメン魁力屋 新光三越台南小北門店」が魁力屋1店舗あたりの月間売上高を更新いたしました。

魁力屋の月商世界一達成！

ラーメン魁力屋は、2025年8月29日(金)に、台湾・台南へ海外１号店となる「新光三越台南小北門店」をオープンいたしました。

開店初日より多くのお客様にご来店いただき、台湾の皆さまに温かくご支持いただいた結果、同店がラーメン魁力屋の１店舗あたり月間売上高における最高記録を更新いたしました。※1

台湾の魁力屋でも、日本同様「京都熟成醤油ラーメン」※2が最も人気を集め、海外でも看板商品をお楽しみいただけていることを大変嬉しく感じております。

【日本の食文化と「おもてなしの心」で世界中を笑顔に！】というビジョンを胸に、台湾を含むすべてのお客様に笑顔をお届けできるよう、今後もまい進してまいります。

※1 全世界のラーメン魁力屋167店舗において、1か月の過去最高売上高を達成。

※2 日本の商品名は「京都背脂醤油ラーメン」。

店舗概要

＜京都北白川ラーメン魁力屋 新光三越台南小北門店＞

・開業日：2025年8月29日(金)

・席数 ：32席

ラーメン魁力屋について

「京都北白川 ラーメン魁力屋」は2005年6月に京都の北白川、ラーメンの激戦区で誕生しました。全国に166店舗、チェーン展開しています。（2025年10月7日現在）

看板商品は、醤油にとことんこだわりあっさりしている中にもコクと深みのある「京都背脂醤油ラーメン」。老若男女問わずたくさんの方に食べていただける、素朴でどこか懐かしい味のラーメンとしてご支持をいただいております。

サイドメニューも充実しており、人気No.1の「焼きめし」は、魁力屋こだわりの醤油ダレで仕上げることでラーメンとの相性は抜群です。

郊外型の店舗では駐車場・ボックス席もご用意しているため、お子さま連れのお客様にも心地よくご利用いただける店舗づくりを行っています。

会社概要

<運営会社>

社 名： 株式会社 魁力屋（かいりきや）

設 立： 2003年2月(2005年6月ラーメン魁力屋1号店オープン)

代表取締役社長：藤田 宗

資本金： 9億1,682万円（2024年12月31日現在）

上場 ： 東証スタンダード

証券コード： 5891

ブランド： ラーメン魁力屋（166店舗）

からたま屋（3店舗）

とりサブロー（6店舗）

タンメンと餃子KIBARU（1店舗）

